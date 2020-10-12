CarrefourSA WEPs imzacıları arasında yer aldı

CarrefourSA'nın da yer aldığı dokuz gıda perakendecisi WEPs Platformu imzacısı konumunda bulunuyor. Dünyada toplam 3.727 imzacısı bulunan WEPs Platformu'nda Türkiye, imzacı şirket sayısı ile Brezilya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

WEPs Platformu imzacıları arasında yer almalarına ilişkin olarak bir değerlendirmede bulunan CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, şunları dile getirdi:

“Türkiye'nin 52 şehrinde 670 marketimiz ve 11.000 çalışanımızla günde 500 bin kişiye hizmet veriyoruz. Bizim için kadın çalışanlarımız, büyük bir değere sahip. Bu vizyonla yönetim kadromuzdan marketlerimize kadar farklı kademelerdeki çalışanlarımızın yüzde 35'inin kadın olduğunu duyurmaktan onur duyuyoruz. İş süreçlerimizde eşitlik ilkesine inanıyor, görev dağılımı açısından kadın – erkek eşitliğini önemsiyoruz.”