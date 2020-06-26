CarrefourSA’dan kurbanlık kampanyası

CarrefourSA, bu yıl Kurban Bayramı öncesinde müşterilerine vekâleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ve Kıvırcık Koç Kurban Paketi olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Kurbanlık paketleri 30 Temmuz'a kadar sipariş verilebilecek.

Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi'ni Kurban Bayramı'nın 4. günü teslim almak isteyenlere özel indirim uygulanıyor. Buna göre en az 20 kilogramlık kemiksiz vekâleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, 1690 TL'den satılıyor. Bu bedel ayda 187,78 TL'den 9 taksitte ödenebiliyor. Bu paketi Axess Kart ile satın almayı tercih edenlere ayrıca 100 TL indirim sağlanıyor. Paket bedeli 1590 TL olurken, aylık 176,67 TL taksitle 9 ayda ödenebiliyor.

En az 20 kilogramlık kemiksiz vekâleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ise 1790 TL'den satışa sunuluyor. Bu bedeli, kredi kartı ile ayda 198,89 TL olmak üzere 9 taksitte ödemek mümkün.

Axess kartı olanlara ise kurban kolilerinde 100 TL indirim yapılıyor. Böylece vekâleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi fiyatı 1690 TL'ye düşüyor. Bu bedel de ayda 187,78 TL'den 9 taksitte ödenebiliyor.

En az 18 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi'nin bedeli 1590 TL. Bu bedel, ayda 176,67 TL olmak üzere 9 taksitte ödenebiliyor. Axess kartı olanlar bu pakete 1490TL'ye sahip olurken, ayda 165,56 TL'den 9 taksitte ödeyebiliyorlar.

CarrefourSA, marketlerinde bulunan kurbanlık satış masalarının yanı sıra online marketi Carrefoursa.com üzerinden de sipariş alacak.