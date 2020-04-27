CarrefourSA’dan pandemi döneminde 350 ek istihdam

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu corona virüsünün gıda perakendeciliğine olan etkilerini online olarak düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaştı.

Corona virüsü sürecinde özellikle e-ticaret tarafında yaşanan yoğunluk sebebiyle 350 kişiyi işe aldıklarını anlatan Kartallıoğlu gerekmesi durumunda yine ek istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Kartallıoğlu, salgınla birlikte çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumak adına kamu bilinciyle çalıştıklarının altını çizerek, “Salgının ülkemizi etkilemeye başladığı ilk gün itibari ile Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yönergelerini uyguluyoruz. İlk etapta çalışanlarımıza maske ve dezenfektan dağıtımlarımızı yaptık, 30 dakikada bir el yıkama prosedürünü devreye aldık ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulamaya başladık. Marketlerimizde ve Carrefoursa.com Online Marketimizde kullanılan tüm araç – gereçleri belli aralıklarla dezenfekte ediyoruz.

Kasalarımıza koruyucu paravanlar yerleştiren Türkiye'deki ilk perakende markası olduk. Tedarikçilerimizle iletişime geçerek depolara ve marketlere ürün teslimleri sırasında uygulayacakları hijyen kurallarını aktardık. Müşterilerimiz için 1,5 metre sosyal mesafe kuralı başlattık. Market içindeki kuralları hem afişlerle hem de anonslarla duyuruyoruz. Ödemelerde nakit yerine temassız özelliği bulunan kartların kullanımını tavsiye ediyoruz” diyor.

ÖNCELİKLİ TESLİMAT, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL İNDİRİM

Kutay Kartallıoğlu, salgınla birlikte marketlerde sağlık çalışanları için özel kasa açmaya başladıklarını, CarrefourSA Kart kullanan sağlık çalışanlarına da kasada %5 indirim sağladıklarını sözlerine ekledi. Kartallıoğlu, Carrefoursa.com Online Markette 60 yaş üzerindekiler ile sağlık çalışanları için öncelikli teslimat uygulaması başlattıklarını dile getirdi.

“Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına hizmet ağımızı genişleterek “Alo Sipariş” hizmet noktasını 150'den fazla mağazada hizmete çıkardık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını gün içerisinde kapılarına teslim edebiliyoruz.

EVLERE İFTAR MENÜSÜ HİZMETİ

Kutay Kartallıoğlu, “Geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin en uygun fiyatlı ve kaliteli Lezzet Arası Ramazan Menümüzü oluşturduk. Salgın nedeni ile Lezzet Arası Restoranlarımız evlere servis hizmetine başlıyor.” diyerek Lezzet Arası Restoranları'nın Ramazan döneminde paket servis hizmeti vereceğini açıkladı. İstanbul Lezzet Arası Restoranları ile başlayan hizmet yakında Bursa, Adana, Mersin ve İzmir Lezzet Arası Restoranlarında da geçerli olacak. Seçenekli olarak hazırlanan Lezzet Arası Ramazan menüsünün fiyatı 39,90 TL. Ramazan menüsünde mercimek çorbası, hurma, zeytin, dilim pide, su, mevsim salata, ana yemek olarak ızgara köfte veya fırında patatesli tavuk ve tatlı olarak güllaç yer alıyor.

ONLINE MARKETİN GÖNDERİM KAPASİTESİ 5 KAT ARTTI

Corona virüsü salgını ile birlikte ilk günden itibaren Carrefoursa.com'da ve Online Market mobil uygulamasında ziyaretçi trafiğinin yüzde 100'den fazla artış gösterdiğini, mobil uygulama indirmelerinin 5 kart arttığını ve ziyaretçilerin yüzde 80'inden fazlasının mobil cihazlardan giriş yaptığını dile getiren Kutay Kartallıoğlu, şöyle konuştu: Carrefoursa.com'da günlük gönderim kapasitemiz, 5 katına çıktı. Tüm marketlerimizdeki çalışanlarımız, e-ticaret operasyonlarımıza destek veriyor. Süreç doğrultusunda kapasitemizi artırmak ve müşterilerimize daha fazla zaman dilimi yaratmak için çalışıyoruz.

Salgın çerçevesinde evde daha fazla vakit geçirilmesi dolayısıyla et, balık, meyve sebze ve süt ürünlerinin alışverişinde %50'ye varan bir artış gözlemledik.

SEPET BAŞINA BÜYÜME İKİ KATINA ÇIKTI

Süreç doğrultusunda son bir ayda sepet başına yapılan ödeme tutarlarında 2 kata yakın büyüme söz konusu. Tüm market ve e-ticaret kanalımıza baktığımızda ise en çok sıvı sabunlar, kolonya, kuru bakliyatlar, makarnalar ve konserve ürünlerinin satıldığını görüyoruz.

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIŞLARI YÜZDE 100 ARTTI

Gıda dışı tarafında ise çöp torbaları, temizlik bezleri, kullan at eldiven gruplarının içinde bulunduğu ev düzeni kategorisinde 2 kat artış yaşandı. Bunların yanı sıra saklama kapları, yiyecek koruyucular, mutfak aksesuarları gibi mutfak ihtiyaçları da yaklaşık %30 büyüdü. Evcil hayvanları olanlar da alışverişlerini artırdılar, bu grupta da %55'lik bir artış yaşadık.

Elektronik tarafında özellikle küçük ev aletleri, telefon, bilgisayar – tablet, aksesuar grupları, Nisan ayında %35'lik bir büyüme gösterdi. Bu grupta sırasıyla, Bilgisayar -Tablet, Yazıcı, Modem gibi ailelerin olduğu Bilgisayar kategorisi, Netflix, Digiturk, bilgisayar oyunları vb. dijital ürünler, cep telefonları büyüyerek paylarını arttırdılar.”

TeknoSA ile gerçekleştirdikleri güç birliğine de değinen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bu zor günlerde mevcut iş yüklerini karşılamak adına 150 TeknoSA çalışanının bir süre marketlerde görev almaya başladığını, bunun yanı sıra TeknoSA'nın ürünlerinin ilk etapta seçili 20 CarrefourSA marketinde müşterilerle buluştuğunu dile getirerek sözlerini tamamladı.

“Yeni Nesil Market” anlayışı ile 2019 yılında marketleri ve e-ticaret faaliyetleriyle günde ortalama 500 bin müşteriye ulaştıklarını hatırlatarak açıklamalarına başlayan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın 2019 yılına dair bilgiler verdi: “2019 yılında biri İstanbul'daki Metropol İstanbul ve diğeri de İzmir'de Hilltown Karşıyaka olmak üzere iki yeni hipermarket açılışıyla hiper market sayımızı 30'a çıkardık. Yılsonu itibarıyla 371 Süper ve 208 Mini market sayısına ulaştık. Gurme market ağımızı 25'e çıkardık. Tüm bu yatırımlarla bugün itibari ile yüzde 35'i kadın olan 10.584 çalışanımızla hizmet verdiğimiz 638 market ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.”