Çaydan sonra fındıkta işçi endişesi başladı

Karadeniz Bölgesi'nde, çay hasadında yaşanan işçi sorununun ardından bu kez de fındık üreticisi, yaklaşan hasat öncesi, endişe yaşamaya başladı. Kurban Bayramı’ndan sonra başlaması beklenen fındık hasadı için her yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen işçilerin, corona virüsü tedbirleri kapsamında bu yıl gelip gelemeyeceği belirsizliğini koruyor. Fındık üreticileri de şimdiden hasat için çözüm arayışına girdi.

Fındık hasat sezonunun yaklaştığını belirterek, Bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden az sayıda fındık işçisi beklediklerini kaydeden Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, “Daha önce bölgemize Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3 bin aile fındık toplamak için geliyordu. Bu sefer bu kadar aile geleceğini düşünmüyorum. Gelen işçilerimizin belli bir kurala uyarak gelebileceğini düşünüyorum, önceden fındık işçileri bir minibüste 18 veya 20 kişi olup bahçeye gidiyorlardı. Şimdi, pandemi nedeniyle o kadar kişinin bir arada yolculuk yapması risk taşıyabilir” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİLERE FINDIĞI YERDEN TOPLAMA TAVSİYESİ

Türkoğlu, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 3 ton fındık çıkan bahçeyi bir aile rahatlıkla toplayabilir. Bu belki 20 veya 25 gün sürer ama bir şekilde 5 veya 6 kişilik bir aile rahatlıkla fındığını kendileri toplar. Hem fındıktan kazancı daha fazla olur, hem de buradan fındık toplayan işçilere çok fazla yevmiye vermemiş olurlar.”

İMECE USULÜ İLE TOPLARIZ

Ahmet Demir ise salgın nedeniyle bu yıl fındığı komşularıyla yardımlaşarak toplayacağını belirterek, “Fındık işçisi bulamadığımız takdirde, fındığımızı ailecek toplayacağız. Komşularla yardımlaşarak, yevmiye vermeden, eskiden dedelerimizin, babalarımızın yaptığını yapmayı düşünüyoruz. Böyle yaparsak daha kârlı olacak. Herkes kendi başının çaresine bakacak” ifadelerini kullandı. (İHA)