Çek mağduruna 1 yıllık nefes

18 maddelik yeni torba yasa teklifine göre, çek borcunun 10'da 1'ini 1 yıl içinde ödeyenler hapse girmeyecek. Daha önce çıkarılan düzenlemeyle karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların infazı durdurulmuş, hükümlü duruma düşenlerin tahliye tarihinden itibaren 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10'da 1'inin ödenip kalan kısmının ise 3 aylık sürenin bitiminden itibaren 2'şer ay arayla 15 eşit taksitle ödenmesi için hak tanınmıştı.

ÖDEYEMEYENLER ARTTI

Ancak 3 aylık sürede de borcunu ödeyemeyen çek borçlularının sayısının artması üzerine 250 bin kişiye hapis yolu görünmüştü. Yeni yasa teklifiyle 3 aylık ödeme süresi 1 yıla çıkartıldı.

250 bin çek borçlusu var

Teklifin yasalaşması halinde 250 bine yakın çek borçlusunun 26 Haziran'dan itibaren hapse girme riski ortadan kalkmış olacak. Borçlular 1 yıl içinde borcun 10'da 1'ini ödeyerek hapse girmekten kurtulacak.