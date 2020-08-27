Çelik kasa yok satıyor!

Pandemi öncesinde Türkiye'de ayda bin çelik kasa satılırken, şu sıralar satışlar 4 bine çıktı. Dünya Gazetesi’nden Tekin Çiçek’in haberine göre; Kasa üreticileri müşterilerine 15 gün ve bir ay arasında termin veriyor. Ev tipi çelik kasa satışları son iki aydır dört katına çıktı.

Pandemi sürecinde neredeyse bıçak gibi kesilen çelik kasa satışları normalleşme süreci ile birlikte adeta bir patlama yaşadı. Çelik kasa üretim üssü Gaziantep'te firmalar bir ay sonrasına teslim tarihi verirken, internetten satışlar da büyük ilgi görüyor.

EVDE NAKİT BULUNDURMA İHTİYACI

Pandemi öncesinde Türkiye'de ayda bin çelik kasa satılırken rakam 4 binleri buluyor. Özellikle ev tipi ve ofis tipi çelik kasalar rağbet görüyor. Kasa üreticileri pandemi ile birlikte evlerde artan nakit bulundurma ihtiyacının satışları artırdığını öne sürüyorlar. Vatandaş, nakit, altın ve önemli evrakını evde kasalarda saklıyor. Çelik para kasa fiyatları, 150 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

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‘KISA ÇALIŞMADAN ÇIKTIK’

1943 yılından beri çelik kasa üretimi yapan Türkiye'nin öncü çelik kasa üreticilerinden Kıratlı Çelik Kasa'nın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kıratlı, pandemi ile satışlarının bıçak gibi kesildiğini anlatarak, “Biz de kısa çalışma ödeneğine başvurmuştuk. Mayıs ayından itibaren ev ve ofis tipi çelik kasa satışlarında büyük artışlar yaşanınca haziranda kısa çalışma ödeneğinden çıktık ve tam kapasite ile üretime başladık” dedi.

“İç pazarda daha önceleri küçük kasa satın alanlar şimdi evleri ve ofisleri için büyük ebatlarda ve yüksek güvenlik derecesine sahip olan kasalardan satın almaya başladı” şeklinde konuşan Kıratlı, şunları söyledi: “Özellikle bu ürün grubunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış oldu. Ama pandemi öncesine göre dört katına çıktı diyebiliriz. Halkımızın daha çok büyük ölçülerde ve güvenlik derecesi yüksek kasaları tercih etmekteki en büyük sebebi pandemiden dolayı her an nakit paraya ihtiyaç duyulabileceği korkusundan kaynaklandı.”

Kıratlı, pandemiden sonra zincir marketlerin çelik kasa taleplerinde de yüzde 30 artış olduğunu da söyleyerek, “Şu an Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep satış ofislerimizde ve depolarımızda yüksek güvenlik derecesine sahip ürün stokları tamamen tükendi” dedi. Kıratlı, “Ayrıca yüksek güvenlikli çelik kasalar için yeni bir üretim bandı oluşturduk. Buna rağmen bu tip çelik kasalara 15 gün termin süresi vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

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BANKALAR KASA ALMAYI BIRAKTI

Türkiye'de 20 bankanın tedarikçisi olduklarını hatırlatan Kıratlı, “Maalesef bu yıl bankalardan sipariş alamadık. Bunun en büyük nedeni ise birçok banka şubelerini kapatıyor. Dolayısıyla çelik kasa alımını durdular. Daha çok kapattıkları şubelerin kasalarını kullanıyorlar. Ancak açıkça söylemek gerekirse pandemi bizim sektöre can suyu oldu diyebilirim” diye konuştu.

KASATAŞ: DÖVİZ SATIŞLARI ETKİLEDİ

Kasataş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dündar ise yaptığı açıklamada hem ev hem de ofis tipi kasalarının satışında artış olduğunu söyledi. “Bu artışın en büyük nedeni elbette ki pandemi” diyen Dündür, “Daha da önemlisi bankaya yatırılan dövizin tekrar çekilmesine vergi koyması ile satış artışı başladı” şeklinde konuştu.

YÜCEL ÇELİK KASA: NORMALLEŞME İLE SATIŞLAR ARTTI

Yücel Çelik Kasa'nın firma sahibi Hasan Hüseyin Bozo da pandemi sonrası normalleşme ile birlikte satışlarının hızla arttığına dikkat çekerek, “Genel olarak tüm segmentlerde satışlar arttı. Bizim sattığımız ev tipi kasa satışlarında artış yüzde 50'yi buldu” açıklamalarını yaptı.

ÖZMETALSAN: ALTINDAKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ OLDU

Pandemi ile birlikte bir belirsizlik ortamı yaşandığını söyleyen Özmetalsan Çelik Para Kasaları'nın sahibi Umut Özdemir de altın ve doların yükselmesinin özellikle ev tipi kasa satışlarına olumlu yansıdığını kaydetti. Özdemir, “Bizim ev tipi çelik kasa satışlarımız yüzde 40 arttı. Ancak vatandaş farklı farklı tiplere de rağbet gösteriyor” dedi.

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ÇINAR SAFE: PANDEMİ GÜVENSİZ ORTAM YARATTI

Gaziantep'te faaliyet gösteren Çınar Safe'in Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Bulut ise satışlarının iki katından fazlaya çıktığını kaydetti. Bulut, “İnsanlarımız ev tipi kasayı daha çok tercih ediyor. Bunun sebebi ise pandeminin yarattığı güvensiz ortam” şeklinde konuştu. Öte yandan GittiGidiyor'da da çelik kasa satışlarında geçen yılın Ağustos ayına oranla yüzde 60 artış yaşandı.

KALE ÇELİK KASA’NIN SATIŞLARI YÜZDE 40 ARTTI

Kale Çelik Kasa, 2020’nin ilk altı ayında bir önceki yıla göre çelik kasa satışlarını yüzde 40 artırdı. Talep artışı ticari ve ev-ofis tipi kasaların tamamında gerçekleşirken, en büyük talep artışı ise hem evlerde hem de ofislerde kullanılabilen KK600 Tipi 60 cm’lik betonlu kasalarda gerçekleşti.

Pandeminin dolaylı etkisiyle tasarruflarını, ziynet eşyalarını ve kıymetli kağıtlarını, evinde saklama yolunu tercih eden tüketiciler; güvenlik sebebiyle betonla ağırlaştırılmış kasaları tercih etti.