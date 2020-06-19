Çelik sektöründe hedef Batı Afrika ve Latin Amerika

Geçtiğimiz yılı 21,2 milyon ton ihracatla kapatan Türk çelik sektörü ‘Yeni Normal' olarak adlandırılan dönem kapsamındaki ihracat rotalarını belirledi.

Pandemi nedeniyle bu yılın ilk beş ayında ihracatı miktar olarak yüzde 17,8 oranında daralan, Haziran ayı itibariyle artmaya başlayan sektör, küresel çelik pazarındaki aktif rolüne devam etmek istiyor. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan'a göre küresel ticaret çarkları kademeli olarak dönmeye başladı.

GÜNEYDOĞU ASYA, BATI AFRİKA VE LATİN AMERİKA

Adnan Aslan, çelik sektörü kapsamında yılın ilk beş ayını ve yeni dönemin yeni hedeflerini şu cümlelerle özetledi: “Salgın nedeniyle dünyada tedarik zinciri özelinde yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde eskisi gibi dünyanın her bölgesine ihracat gerçekleştirmek zor. İç kaynaklarımıza daha fazla önem vermemiz gereken bir dönemdeyiz ancak ihracatı da göz ardı edemeyiz. Bu bağlamda çelik talebi artmakta olan Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bu dönemde irdeleyeceğimiz pazarlar olacak.”

ÜLKELER BÜYÜME ODAKLI DÜŞÜNECEK

Likiditenin tarihin en yüksek, faizlerin de yine tarihsel olarak en düşük seviyede olduğuna dikkati çeken Aslan, ülkeler pandemi döneminde yaşanan daralmayı büyümeye çevirmek için birtakım eylem planları oluşturacaklardır. Mevcut küresel sistemde ilerleyebilmek adına bu eylem planları kaçınılmaz.” dedi.

AVRUPA'DA 5 AYDA 1,2 MİLYON TONLUK ‘HAKSIZ' KAYIP

Avrupa Birliği'nin, bir süredir Türkiye aleyhine yürüttüğü korumacılık önlemlerine de değinen Adnan Aslan, “2019'nun ilk beş ayında Avrupa bölgesine 3,5 milyon ton çelik ihraç ederken 2020 yılının aynı döneminde bu rakam 2,3 milyon tona kadar geriledi. Yaşanan 1,2 milyonluk kayıp, bölgenin kendi pazarını korumak adına almış olduğu haksız kararlardan kaynaklanıyor. ÇİB olarak yapılan bu haksız uygulamalara karşı hukuk savaşımızı yılmadan sürdüreceğiz. Avrupa Birliği'ni serbest ticaretten yana Gümrük Birliği ve AKÇT anlaşmamıza uygun davranmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.