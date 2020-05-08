Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Ticaret Bakanlığı, cep telefonlarının adet başına 200 dolar birim kıymetinden az olanların ithalatında gözetim uygulamasına geçiyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, 8517.12.00.00.11 numaralı gümrük tarife istatistik pozisyonunda “Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları” başlığıyla yer alan cep telefonlarının 200 doların altında birim gümrük kıymetini haiz olanlarının ithalatı, İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılabilecek.



BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 6 AY OLACAK

Bu kapsamda ithalat için gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesine elektronik imzayla, elektronik ortamda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde fiziksel olarak yapılacak. Ayrıca, e-devlet adresinden de başvuru yapılabilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olacak.

GÖZETİM UYGULAMASI NEDİR?

Gözetim uygulaması, ithal edilen bir malın gerçek bedeli üzerinden değil de idare tarafından belirlenen bedel üzerinden vergilendirme yapılması işlemine verilen isim.

İthal edilecek eşyanın kıymet bedeli, İthalatta Gözetim Uygulanması’na İlişkin Tebliğler’de belirtilen miktar ve tutarlarda ise ithalatçılar tarafından gözetim belgesi almak veya ilgili eşya için tespit edilen kıymet üzerinden vergi ödemek durumunda kalıyorlar.

Gözetime tabi tutulan bir ürünün ithali, idare tarafından belirlenen tutar üzerinden vergi ödenmesi veya Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek gözetim belgesinin ve diğer evrakların gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde gerçekleşiyor.