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Çeyrek altın 500 TL’den döndü!

ABD ile İran'ın savaşın kıyısından dönmesiyle birlikte çeyrek altın 500 TL sınırından döndü. Gram altın 310 TL seviyesine çıktıktan sonra 293 TL'ye kadar indi. Uzmanlar altın fiyatları için Çin ve ABD'nin 15 Ocak'ta imzalayacağı ticaret anlaşmasını takip ediyor.

Sozcu.com.tr
12:29 -
Haberler Ekonomi
Çeyrek altın 500 TL’den döndü!

ABD ve İran arasındaki sıcak çatışma ihtimalinin şimdilik rafa kalkmasıyla birlikte güvenli liman altında da düşüş başladı. Dün 310 TL seviyesine kadar çıkan gram altın bugün 293 TL’ye kadar indi.

Gram altındaki düşüş altının ons fiyatının gerilemesinden ve dolar kurunun aşağı yönlü seyretmesinden kaynaklandı.

Çeyrek altın 6 Ocak tarihinde 495 TL’ye kadar çıkmıştı. Ons fiyatında ve kurda yaşanan son gelişmeyle birlikte çeyrek altının fiyatı da 480 TL’ye geriledi.

‘ONS 1.600 DOLAR SEVİYESİNE TIRMANABİLİR’

Türkiye’de altın denince akla gelen ilk isimlerden Mehmet Ali Yıldırımtürk geçen günlerde sozcu.com.tr’ye yaptığı bir yorumda ABD-Çin arasında 15 Ocak’ta imzalanması beklenen ticaret anlaşmasının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını belirtmişti.

“GERİLEME BEKLENTİSİ ORTANDAN KALKTI”

Yıldırımtürk, “Yatırımcıların ‘görmek istiyoruz' dediği imza artık atılacak. Biz de 15 Ocak'ta bir gerileme olur diye bekliyoruz” dedi.

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Son güncelleme: 12:35 09.01.2020
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