Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yeniden yükselişte!

Piyasalarda haftanın ilk işlem günü altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Yatırımcıların tercihleri arasında yer alan çeyrek ve gram altın fiyatları günün açılış rakamları üzerine çıktı. Küresel piyasalardaki gelişmelerin ve corona virüsü endişesiyle tırmanışa geçen altın fiyatlarındaki son durumu ve piyasalardan güncel verileri sozcu.com.tr’den takip edebilirsiniz.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE

Geçtiğimiz haftanın son gününde düşüşe geçerek 316 lira seviyelerini gören gram altın yeni haftaya yükselişle başlayarak 322 lira seviyelerinde dengelendi. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve koronavirüs endişesi ile yükselişe geçen altın, 322 lira ile tarihi rekorunun ardından geçtiğimiz Cuma günü düşüşe geçmişti.

Yeni haftada tekrar yükselişe geçen altının ons fiyatı bin 610 dolar civarında seyrediyor. İç piyasada 24 ayar gram altın 322 lira olurken çeyrek altın 527 lira, yarım altın 1055 lira, tam altın ise 2068 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 322,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 322,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 322,70 liradan, 2 bin 125 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 146 liradan, 294 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 298 liradan, 2 bin 77 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 97 liradan, bin 38 liradan alınan Yarım Ziynet bin 48 liradan ve 519 liradan alınan Çeyrek Ziynet 524 liradan satılıyor.

İHA