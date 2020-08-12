Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram kaç lira oldu? 12 Ağustos güncel altın fiyatları…

Her geçen gün sert değişimler gösteren altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam etti. Bir süredir hızla yükselen altın rekor üstüne rekor kırmıştı. Dün ise altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti. Özellikle pandemide corona aşısının bulunması açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında düşüş olduğu gözlemlendi. Dalgalanmanın devam ettiği altın fiyatlarında bugün ise hafif yükseliş yaşandı. Yatırımcıların gözdesi çeyrek ve gram altın fiyatlarını haberimizden takip edebilir, uzman görüşlerini inceleyebilirsiniz. İşte 12 Ağustos güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI (12 AĞUSTOS)

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 455,62

Satış: 455,70

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 728,99

Satış: 745,07

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.453,47

Satış: 1.490,13

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 2.916

Satış: 2.971

ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA SÜRÜYOR!

Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan sert yükselişin ardından son iki gündür düşüş gözleniyor. Geçen hafta 2.070 dolar seviyesine çıkan ons altın bugün 1.863 dolara kadar geriledikten sonra tekrar yönünü yukarı çevirdi 1.930 dolara çıktı.

Gram altın da, ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle bugün 433 TL'ye kadar gerilese de sonra yine 454 TL seviyesine çıktı. Altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanmanın iki önemli sebebi var. Bunlardan ilki Rusya tarafından yapılan corona virüsü aşısının bulunduğu yönündeki duyuru. Bir diğeri ise çok fazla yükselen altın fiyatlarına gelen düzeltme hareketi.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında yaşanan düşüşü sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Aşırı yükselen fiyatların ardından bir düzeltme hareketinin beklendiğini belirten Yıldırımtürk, “Rusya tarafından yapılan aşı açıklaması düzeltme hareketinin bahanesi oldu. Aslında altının yükselişini destekleyen gelişmelerde (salgında ikinci dalga endişeleri, yüksek likidite, Çin-ABD gerilimi) bir tersine dönüş söz konusu değil. Biz zaten daha önce yaptığımız konuşmalarda da bir düzeltme hareketi geleceğini söylemiştik.” açıklamasında bulundu.