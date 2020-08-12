Çeyrek altın ve gram altın almak isteyenlere müjde! Altın fiyatları düşüşte! İşte son durum…

Rekor üstüne rekor kıran altının daha fazla yükselip yükselmeyeceği herkes tarafından merak bu kez sert düşüş yaşandı. Corona salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD-Çin gerilimi, salgına karşı açıklanan parasal destek paketleri ve zayıflayan dolardan destek bulan altın geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kırmıştı. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 10 AĞUSTOS

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 438,78

Satış: 438,97

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 711,90

Satış: 730,50

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.419,40

Satış: 1.461,00

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 2.838,70

Satış: 2.899,90

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ALTIN FİYATLARI UÇTU, BULMAK ZORLAŞTI

Geçtiğimiz hafta altın rekor üzerine rekor kırarken vatandaşlar altın almak için kuyumculara akın etti. Bazı kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bulmak zorlaştı. Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, darphanenin yetişmekte zorlandığını ve bir-iki hafta daha sıkıntının yaşanacağını söyledi.

“DARPHANE YETİŞTİREMEDİ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Kuyumcuların, gram ve çeyrek altın bulundurmakta zorluk yaşadıklarını belirten Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, bu durumun altına olan yoğun talep nedeniyle yaşandığını belirtti.

Altınkardeş, “Gram ve çeyrek altına yoğun bir talep olunca darphane yetişemedi. Bununla ilgili 1-2 hafta daha sıkıntı yaşanacağı düşünülüyor. Daha sonra da normale dönecek. Vatandaşlar yastık altında var olan altınlarını bozdurduğunda da bu sıkıntının daha rahat aşılacağını düşünüyoruz” dedi.