CHP’den güvenlik soruştuması düzenlemesine tepki: İnsan hakları ihlali var!

AKP milletvekillerinin imzasıyla verilen ve geçen hafta TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen “Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması”na ilişkin yasa teklifi iktidar ile muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Memuriyete başlayacaklar ile askeri okul ve polis adayları için getirilen Güvenlik soruşturmasına kişinin eşi, çocukları ve birinci derece kan bağı olan akrabalarının yanı sıra ‘sıhri hısımları’ yani, eşinin anne ve babası da dahil edilmesine yönelik tasarısı TBMM İçişleri Komisyonu’nda muhalefetin çıkarılsın teklifine karşın AKP ve MHP oyları ile kabul edildi.

“İSTEDİĞİNİ ALIP İSTEMEDİKLERİNİ GÖNDERECEKLER”

Teklifi Sözcü’ye değerlendiren CHP İçişleri Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili Erkan Aydın, yasa teklifini Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“AKP’nin daha önce devlet memurları kanununda işe alım veya arşiv yönetmeliğinde, özellikle 15 Temmuz'dan sonra istediği gibi işe alıp istediği gibi göndermek için daha önce yaptığı bir yasa bu. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmişti. Burada bir çok yönden anayasaya aykırılık var. Fişleme var, arşivleme yönteminde işte anneanneden, dedeye kadar araştırma var, bu yapılan arşiv istihbaratların gizliliği ile ilgili sıkıntılar var, üçüncü kişilerle ilgili paylaşılmaması gereken sıkıntılar var.

Bunların hangi kriterlere göre yapılacağı hep yönetmelikle bakanlığa bırakılıyor. Yani kanunla yapılmıyor. Dolayısıyla kötü niyetlilerin eline geçtiğinde sevmediğini, işine gelmediğini FETÖ’cü diyecek gönderecek. Ya da muhalif gördüğünü, ya da fikrini beğenmediğini, siyasi görüşünü beğenmediğini gönderecek. Bu haliyle de geçerse de biz yine Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz.”

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“BU YASA ÜÇÜNCÜ KEZ DE İPTAL EDİLECEK”

“Anayasa Mahkemesi’nin iki kez iptal ettiği bu yasa üçüncü kez de iptal edilecek” diyen Aydın, “Çünkü insan haklarına, evrensel hak ve özgürlüklere, kişinin kendi verileriyle ile ilgili korunmalarına kadar birçok konu da anayasaya aykırılık var. 16 maddelik bu kanun da biz meclis genel kurulunda tekrar düzeltilmesi için mücadele vereceğiz. Ancak bizim inancımız yine Anayasa Mahkemesi’nin bunun bu şekilde geçmesinin önünü engelleyip iptal edeceği yönünde” diye konuştu.

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, 18 Ekim 2018'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasayla soruşturma kapsamını genişleten “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin on üçüncü fıkraları kapsamında tutulan kayıtlara ulaşmaya, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkilidir” hükmünün eklenmesine CHP'nin başvurusu üzerine AYM bir kez daha iptal kararı vermişti.

KEYFİLİĞE İZİN VEREMEYECEK DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

Kararda, güvenlik soruşturması yapmakla görevli olanların, kişisel veri niteliğindeki bilgilere ulaşmasının öngörüldüğü belirtilerek, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağına, hangi mercilerin soruşturma ve araştırmayı yapacağına, bu bilgilerin ne surette ve ne kadar süre ile saklanacağı gibi konulardaki belirsizliğe dikkat çekildi. İptal gerekçesinde ayrıca elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin keyfiliğe izin vermeyecek düzenleme yapılması zorunluluğu vurgulandı.