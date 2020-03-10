CHP’den işsizlik tepkisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK), Türkiye’de 4 milyon 394 bin kişinin işsiz olduğunu açıkladı. 2019 yılı aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 13,7 oldu.

İşsizlik rakamlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Temerrütte düştüğünü ilan eden Lübnan'dan(yüzde 6), 5 yıldan fazla bir süredir iç savaşın sürdüğü Yemen'den (yüzde 12,9) ve geçtiğimiz yıl darbe gerçekleştirilen Sudan'dan ( yüzde 13) daha fazla işsizimiz var” diye konuştu.

“TÜİK İSTATİSTİK KURUMU OLDUĞUNU HATIRLAMALI”

TÜİK’in işsizlik rakamlarında manipülasyona başvurarak suç işlediği iddiasında bulunan Ağbaba, “Aralık ayında son bir yıldaki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfustaki artış 973 bin. İş gücündeki artış ise 95 bin kişi. Bu verilere göre neredeyse çalışma çağında artış gösteren nüfus içerisinde hiç kimse çalışma istememiş durumda.

Bu da demek oluyor ki aslında işsizlik oranımız daha yüksek seviyededir.Bu oranların hiçbir mantıkla izah edilebilecek bir yanı yoktur. Açlık sınırı asgari ücreti geride bırakırken, insanlar işsizim diyerek canlarına kıyarken, vatandaş TÜİK'e göre çok zenginleşti ve iş aramaktan vazgeçti. TÜİK, İstatistik kurumu olduğunu hatırlayıp inandırma kurumu olmayı bir kenara bırakmalıdır” ifadelerini kullandı.

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“KADIN VE GENÇ İŞSİZLİĞİNDE TABLO KARANLIK”

Kadın ve genç işsizliğinde karanlık tablonun arttığını anlatan Ağbaba, “Genç işsizliği yüzde 15'e yükselirken, 21 milyona yakın kadın hiçbir şekilde istihdamdan yararlanamadı” şeklinde konuştu.