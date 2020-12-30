CHP’li Budak: Vatandaşın bankalara 826 milyar lira borcu var

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı açıklamada Google'ın 2020 arama trendlerine göre Türkiye'de 2020 yılında “HES kodu nasıl alınır?”, “Zoom programı nasıl kurulur?” sorularının ardından en çok “1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?” sorusu arandığını söyledi.

“HER BEBEK 38 BİN TL BORÇLA GÖZLERİNİ AÇIYOR”

“Yurttaş 2020'yi gırtlağına kadar borçla kapatıyor” diyen Budak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İktidarın, salgına karşı alınan önlemler nedeniyle işini kaybeden, işini kaybetmediği halde geliri azalan, zorunlu izne çıkarılan yurttaşlarımız var. Zorda kalan bu yurttaşlarımız temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bankalardan borçlanmayı adres göstermesi vatandaşların bankalara olan borcunun bu yıl yüzde 40 oranında büyümesine yol açtı.

Bu ülkenin yurttaşlarının Aralık ayı itibariyle bankalara 826 milyar TL borcu var. Karantinada geçen nisan ayında 920 bin, mayıs ayında ise 699 bin kişi ilk kez ihtiyaç kredisi kullandı. Oysa mart ayında bu rakam 114 bindi. Böyle bir borçluluk halini daha önce hiç yaşamadık. Yeni doğan her bebek 38 bin TL borçla gözlerini açıyor.

Üniversite mezunu gençler KYK borcuyla hayat atılıyor. İcra dairelerinde bekleyen dosya sayısı Aralık ayı itibariyle 23 milyona ulaştı. Çünkü esnaf borçlu, çiftçi borçlu, emekli borçlu. İşte bu yüzden Google'da Türkiye'den 2020 yılında en çok aranan üçüncü soru ‘1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?' sorusu oldu. AKP iktidarının Türkiye'ye yaşattığı acı manzara işte budur.

İlginizi Çekebilir 2020'ye 583 milyar TL borçla giriyoruz

“ASGRİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR AB ORTALAMASINDAN 6 KAT FAZLA”

Çalışma hayatındaki vatandaşların yüzde 50'sinin asgari ücret ve ya asgari ücret civarında maaş aldığına da dikkat çeken Budak, Türkiye'deki asgari ücretlilerin oranının Avrupa Birliği ortalamasından 6 kat daha fazla olduğunu vurguladı.

Budak, “Oysa Portekiz'de nüfusun yüzde 13'ü, Bulgaristan'da yüzde 9'u, Slovakya'da yüzde 3'ü asgari ücretle çalışıyor. Çünkü 18 yıllık iktidarınızda katma değer yaratan bir üretim modeli ortaya koymadınız. Toplumun geniş kesimlerini asgari ücretle çalışmaya mahkum ettiniz, sefalet ücretiyle çalışır hale getirdiniz” dedi.