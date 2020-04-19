CHP’li Emre: Ekonomi paketlerinde gençler görmezden gelindi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, corona virüsüne karşı açıklanan ekonomi paketlerini eleştirerek, iktidarın gençleri görmezden geldiğini söyledi:

TEDBİRLER ÇOK YETERSİZ

* Cumhurbaşkanı tarafından 100 milyar TL'lik bir ekonomi paketi açıklanmıştır. Ancak açıklanan ekonomi paketinin böylesi bir kriz karşısında ne kadar önleyici olacağı ve diğer ülkelerin açıkladıkları ekonomik paketlerin milli gelirlerine oranları karşılaştırılmalı olarak incelendiğinde ülkemizdeki tedbirlerin çok yetersiz kaldığı herkesin malumudur. Açıklanan tedbir paketlerinde, vatandaşın aşından işinden olmasına karşı ciddi bir önlem yokken en yakıcı eksiklik de gençlere değinilmemiş, yer bile verilmemiştir.

KÖTÜ YAŞAM KOŞULLARI

* Geçen hafta TBMM'de kabul edilen ekonomiye ilişkin yasada yine gençlerimiz görmezden gelinmiştir. Sürecin başından beri maalesef, sosyal hareketlilik, virüs taşıyıcı ve sokağa çıkma yasağı ile anılmanın ötesinde gençlere yönelik hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Risk grubunda görülen gençlerimiz adeta içinde bulundukları çaresizlik, işsizlik ve kötü yaşam koşullarına terk edilmiştir.

İŞLERİNE DÖNEBİLECEKLER Mİ?

* TÜİK'in 10 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı Ocak ayı işsizlik verilerine göre 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı yüzde 24,5, ‘ne eğitimde ne istihdamda olan' gençlerin oranı ise yüzde 25,7 olarak belirlenmiştir. Bu oranın Covid-19 salgını ile Mart, Nisan ve önümüzdeki aylar için daha yüksek olacağı aşikardır. Salgının ekonomimize olan olumsuz etkisi nedeniyle çalışan gençlerimizin çoğu bu süreçte işsiz kalmış ya da ücretsiz izne çıkarılmıştır. Salgın sonrası dönemde ise ücretsiz izne çıkarılan gençlerimizin işlerine dönüp dönmeyecekleri meçhuldür.

ÜÇTE İKİSİ SİGORTASIZ ÇALIŞIYOR

* Ülkemizde gençlerde kayıt dışı istihdam büyük oranlara varmaktadır. Çalışan gençlerimizin yaklaşık üçte ikisi sigortasız çalışmaktadır. 15-19 yaş arası çalışan gençlerimizin yüzde 66'sı, 20-24 yaş arası çalışan gençlerimizin yüzde 33,8'i, 25-29 yaş arası çalışan gençlerimizin de yüzde 21,8'i kayıt dışı olarak istihdam edilmektedir. İktidarın açıkladığı tedbir paketleri sigortalı çalışan işçileri kapsamaktadır.

* Bu durumda, bin bir zorluk içinde, düşük ücretlerle, sigortasız-güvencesiz çalışan gençlerimiz hangi tedbirden yararlanabilecektir? Bu gençler ücretli izinli olabilecek mi, esnek ödemeden yaralanabilecek mi? Kriz sonrası işlerine dönebilecek mi? Gençler bu dönemde ne yapacaklar, ne yiyip ne edecekler?