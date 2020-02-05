CHP’li heyet kapanan fabrikalarda inceleme yapacak

CHP, ekonomik krizin Kocaeli’ndeki etkilerini belirlemek için milletvekillerinden bir inceleme heyeti oluşturdu. Türkiye’nin sanayi başkenti Kocaeli’nde kapanan fabrikaları incelemek üzere kurulan heyette; Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat bulunuyor.

İŞÇİ VE İŞVERENLE GÖRÜŞECEKLER

Çayırova, Dilovası ve Gebze ilçelerini 6-7 Şubat tarihlerinde ziyaret edecek olan CHP’li milletvekilleri kapanan fabrikaların sahipleri ve çalışanlarıyla görüşecek. İşçi ve işveren sendikalarıyla da bir araya gelecek olan heyet, krizin bölgede üretim-istihdam alanlarında yarattığı tahribatın ve ortaya çıkan sosyo-ekonomik sorunların boyutlarını araştıracak.

ALANINDA UZMAN İSİMLER

CHP’nin Kocaeli’nde görevlendirdiği milletvekillerinden Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan Düzce’de kamyonlar için yürür aksam makası üreten bir fabrikanın sahibi.

Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin ise mühendis olarak uzun yıllar İller Bankası’nda çalıştı. Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da özel şirket yönetimi konusunda uzman bir isim olan Akın, enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında genel müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

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Giresun Milletvekili Necati Tığlı ise bir sosyolog. Tığlı, işçi ve işçilerin içerisinde bulundukları ekonomik koşullar konusunda inceleme yapacak.

Bölgeye gidecek olan son isim ise İstanbul milletvekili Özgür Karabat. Mali Müşavir, Dış Ticaret Uzmanı ve Uluslararası Finansal Raporlama Uzmanı olarak uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Karabat, büyük firmaların peşi sıra neden kapandığını araştıracak.

RAPOR HAZIRLANACAK

2 gün boyunca Kocaeli’nde konaklayacak olan heyet incelemelerin sonunda bir rapor hazırlayacak ve bu raporu CHP Genel Merkezi’ne sunacak.