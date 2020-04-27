CHP’li Karabıyık: Ramazan fitresi askeri ücretten fazla

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 27 liralık fitre miktarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eleştirdi.

“FİTRE BİLE ASGARİ ÜCRETİN ÇOK ÜZERİNDE”

Açıklanan fitre miktarının 4 kişilik bir aile için aylık tutarının asgari ücretin üzerinde olduğunu belirten Karabıyık “Diyanet'in 27 TL olarak açıkladığı fitre, 4 kişilik bir aile için aylık 3 bin 240 TL.

Fitre bile asgari ücretin çok üzerindeyken salgın krizinden dolayı milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneği ya da 1168 TL ücretsiz izin desteği ile geçiniyor. Binlerce kişi gelirini tamamen kaybetti, yani, salgın krizi nedeniyle iş ve gelir kaybı yaşayan milyonlarca vatandaş, yetersiz destekler nedeniyle iftar ve sahur sofrasını borçla kuracak halde.

Türkiye'de güçlü bir sosyal devletin inşası için elzem olan aile sigortasının önemini salgın krizi başladığından beri görüyoruz. Bugün aile sigortası olsaydı vatandaş, barınma, yeme içme ve zorunlu ihtiyaçları için asgari düzeyde destek alacaktı, kadınlar ve aileler güçlenecektir” ifadelerini kullandı.