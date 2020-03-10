CHP’li Muğla Belediyesi’nden işçilere zam!

İşçilerin 2020-21 ve 2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi MUSKİ yetkilileri ve Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalandı.

2021 ve 2022 yıllarında enflasyonun yüzde 10'u geçmesi halinde yüzde 2 enflasyon farkı verileceği öğrenildi.

DİSK Genel İş Sendika Başkanı Uzay Kocabaş, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik olumsuzlukların belediyeleri de etkilediğini ve sağlanan anlaşmadan mutlu olduklarını belirtti.

“TOPLU SÖZLEŞMEMİZ HAYIRLI OLSUN”

Kocabaş, şunları söyledi:

* MUSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan 303 kadrolu işçimiz için 3 yıllık imza attık.

* Biliyoruz ki belediyeler ekonomik açıdan çok zor durumdalar.

* Her geçen gün gelirleri azalıyor.

* Buna rağmen sağlanan anlaşmadan mutluluk duyuyoruz.

* Toplu sözleşmemiz hayırlı olsun.