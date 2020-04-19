CHP’li Özel’den köprü ve otoyol önerisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, corona virüsü salgını sürecinde ‘mücbir sebep' gerekçesiyle kira, vergi, sigorta primi ve kredi ödemelerinde ertelemelerin yapıldığını, kamu özel işbirliği projeleri olarak adlandırılan köprü ve otoyollarda geçişlerde yaşanan azalma nedeniyle kamunun yükünün arttığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Özel, KÖİ projeleri için 2017-2020 döneminde, yapılan ödemelerin projelere göre tutarlarını, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle havaalanı, otoyol ve köprülerin kullanım sayılarında yaşanan düşüşün miktarını, bu süreçte yapılan garanti ödemelerin tutarını ve kamu-özel işbirliği projeleri için yapılan borç üstlenim anlaşmaları kapsamında Hazine'nin üstlendiği yükümlülük tutarını sordu.

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4 YILDA 35 MİLYAR LİRA

CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Vatandaşın cebinden kuruş çıkmadan yapılıyor” dediği projeler için 2017-2019 döneminde 16 milyar lira bütçeden ödeme yapıldığını hatırlattı.

Özel, “2020 yılı için ayrılan ödenekler de dikkate alındığında sadece 4 yılda vatandaşın cebinden çıkan para 35 milyar TL'yi aşacaktır.

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma ve seyahat yasakları ve sosyal yaşamın kısıtlanması nedeniyle, zaten yıllardır garanti edilenin çok altında araç geçişi olan köprü ve otoyolların kullanımında ciddi bir düşüş yaşanmakta, bu da kamunun garantiler kapsamında yapacağı ödemelerin miktarını arttırmaktadır. Sonuçta fatura yine millete çıkmaktadır” dedi.

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Özel, şunları kaydetti:

MİLLETİN CEBİNDEN ÖDEMELER YAPILMAYA DEVAM EDİYOR

“Corona virüsü salgını sürecinde mücbir sebep gerekçesiyle kira, vergi, sigorta primi ve kredi ödemelerinde ertelemeler gündeme gelirken ve KÖİ projelerini yürüten firmalar bu olanaklardan yararlandırılırken, KÖİ projeleri için garantiler kapsamında milletin cebinden yapılan ödemelerin hiç aksatılmadan yapıldığı görülmektedir.

Devlet, salgından olumsuz etkilenen halka yardım yapmak için kaynak bulamamaktadır. Corona virüsü salgını nedeniyle halka yardım yapmak için kaynak bulmanın neredeyse olanaksız hale geldiği bu dönemde, Devlet salgının ekonomiye ve kamu gelirlerine olan olumsuz etkisini mücbir sebep göstererek şirketlere yaptığı kamu özel işbirliği projeleri kapsamındaki garanti ödemelerini ertelemelidir.

Geçiş garantisi verdiğini yolların, yolcu garantisi verdiğiniz havalimanlarının, devlet garantileriyle semirttiğiniz çetelerin alacaklarını erteleyin. Havaalanlarını yaptırdığınız, otoyolları verdiğiniz müteahhitlere ‘dur bakalım' derseniz 83 milyonun yüzü güler.”