CHP’li vekil Fikret Şahin’den şehir hastaneleri açıklaması: Virüs fırsatçılığıyla bu zarar kapanmaz

Türkiye ekonomisi için kara delik olmasından endişe edilen şehir hastaneleri salgınla birlikte yeniden gündeme geldi. Hükümet, şehir hastaneleri sayesinde salgınla daha iyi mücadele edildiğini belirtirken CHP, hükümetin salgını fırsata çevirip şehir hastanelerindeki yolsuzluğu aklamaya çalıştığını bildirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, CHP olarak hastanelere değil yolsuzluklara karşı olduklarını ifade etti.

RAKAMLAR ÇOK YÜKSEK

Şahin, “Müteahhitlere 10 şehir hastanesi için her yıl kira ve hizmet bedeli olarak 10.4 milyar lira ödenecek. Bu ödemeler 25 yıl sürecek. Ödeme 250 milyar lirayı aşıp gidecek. Oysa bir yıllık kira ve hizmet bedeli parasına devlet kendisi 10 şehir hastanesi yapıyor. Bu büyük kamu zararı virüs fırsatçılığıyla kapanmaz, üzeri örtülemez” dedi.

Dr. Fikret Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Kamu zarara uğratılıyor. Şimdiye kadar bu hastanelere ödediğimiz para ile kamu ihale kanunu çerçevesinde hastane yapmış olsaydık, elimizde şu an 13 bin 423 yerine en az 25-30 bin civarında yatak olacaktı. İstanbul'da yapılması planlanan biner yataklı 2 hastaneye de ihtiyaç olmayacaktı.”