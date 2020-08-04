Çift hanede enflasyon faizleri nasıl etkiler?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 11,76 olarak gerçekleşti. Enflasyon dokuz hanedir çift haneli seyrini koruyor. Uzmanlar yüksek enflasyon sebebiyle Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda artık son derece temkinli olacağı yorumunu yapıyor.

Reuters’ta yer alan bir analize göre; Commerzbank veri sonrası yayımladığı notta “Tabii ki, pandemik şokun ne kadar dezenflasyon etkisi yaratacağını söylemek için henüz çok erken. Ancak bunun onlarca yıldır enflasyonu dizginleyemeyen bir merkez bankasının öncelikle faiz oranlarını keskin bir şekilde düşürmesi için bir neden olmadığına dikkat çekmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Banka enflasyon rakamlarına kuşku ile bakıldığını ifade ederken, “Özellikle bu kez, ekonomiler mali ve parasal canlandırma adımlarıyla büyük ölçüde desteklendiği için herhangi bir dezenflasyon etkisi kısa ömürlü olabilir. Bu nedenle, bugünkü verilerindeki aşağı yönlü sürprize kuşkuyla yaklaşılmalı ve tabi ki yukarı yönlü sürpriz iki kat olumsuz sayılır. Dolar/TL şimdilik 7.00 seviyesinin altında tutunuyor, ancak geçen hafta gördüğümüz gibi, bu gerçekten kırılgan bir denge.” değerlendirmesinde bulundu.

VERGİ İNDİRİMLERİ FİYATLARA NE KADAR YANSIR?

TCMB geçen hafta yıl sonu enflasyon tahminini 1.5 puan yükseltmişti. Temmuz ayından başlayarak başlayarak yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngören Merkez Bankası yıl sonu tahminini %8.9’a yükseltti ve piyasanın %10 civarındaki tahminine göre enflasyonda iyimser bir görünüm çizmişti.

Bankacılar ayrıca yıl sonuna kadar geçerli vergi indirimlerinin de yıllık enflasyona aşağı yönlü katkı verebileceğini belirtiyor. Hesaplamalara göre ilgili etki yıllık enflasyonda 1 puan aşağı yönlü olabilir. Ancak bunu firmaların vergi indirimlerinin fiyatlara ne kadar yansıtacağı belirleyecek.

Katma değer vergisi (KDV) taşımacılık, kültürel faaliyetler gibi alanlarda %18’den %8’e indirilirken yeme-içme ve konaklama siname tiyatroda da %8’den %1’e indirildi. İndirimler yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Verilere göre aylık en yüksek azalış %3.48 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşirken Temmuz ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %1.28 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ulaştırmada aylık %2.44 ev eşyasında %2.38 artış gözlendi.

Yıllık bazda ise bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, %21.9 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21.78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14.17 ile sağlık oldu. En düşük artış %5.81 ile haberleşme grubunda gerçekleşirken eğlence ve kültür %6.04 ev eşyası %7.78 ile ve ulaştırma %8.81 artış gösterdi. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)