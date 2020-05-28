Çift maaşlı bürokrata vergi ayrıcalığı

Hakemlerden profesyonel sporculara, yazar ve heykeltıraşlardan serbest meslek kazanç sahipleri ve ücretli çalışanlara kadar Gelir Vergisi'ne tabi mükelleflere uygulanacak yeni vergilere tebliğle açıklık getirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre, kamu kurumlarında çalışırken aynı zamanda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim kurulu ve benzeri görevler verilip yüksek maaşlar ödenen bürokratların vergilemesinde ikili yapıya geçildi.

Buna göre, 5018 sayılı kanun kapsamında sayılan genel yönetim ve merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerde görev yapan kamu çalışanları bu kurumların bir diğerinden de maaş almaları halinde, ‘tek işveren' kabul edilip toplam maaşları üzerinden kümülatif matrah esas alınarak vergilendirilecek.

Bu kurumlarda çalışanlar KİT veya kamuya ait ticari kurumlardan ikinci maaşı almaları halinde ise ikinci işverenden maaş aldıkları var sayılarak gelirleri ayrı ayrı vergilendirilecek.

AYRI AYRI HESAPLANACAK

Buna göre örneğin bir bakanlıktaki bürokrat ya da bakan danışmanı kamu bankaları, Türk Telekom, Türkiye Şeker Fabrikaları gibi bir kurumda yönetim kurulu üyesi olursa iki ayrı işverenden maaş almış gibi kabul edilip ücret gelirleri birleştirilmeden ayrı ayrı vergilendirilecek.

İkinci işverenden (örneğin kamu bankaları) aldığı maaşın toplamı 49 bin lirayı geçerse toplam geliri üzerinden beyanname verecek. Geçmezse her bir maaşı için ayrı ayrı yüzde 15'ten yüzde 40'a kadar değişen oranlarda vergi ödeyecek.

YÜZDE 15-40 ARASINDA

Aynı bürokrat ya da bakan danışmanı örneğin belediyeler, SGK ya da diğer bir kamu kurumunda ikinci bir maaşla ek görev alması halinde ise bu sefer tek işveren kuralı geçerli olacak.

Böylece iki ayrı maaş değil, iki ayrı yerden aldığı maaşlarının toplamı vergi matrahı kabul edilip yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda vergiye tabi tutulacak. Diğer bürokrata göre daha kısa sürede üst vergi dilimine yakalanacak olan bu bürokratlar toplam yıllık geliri 600 bin lirayı aşmadığı sürece beyanname vermeyecek.

Özel sektörde çalışan ücretliler ise ikinci bir işverenden ücret geliri elde etmeleri halinde direkt ikinci işverenden alınan gelirin 49 bin lirayı aşıp aşmadığına bakılacak. İkinci ücret geliri 49 bin lirayı aşıyorsa toplam gelir üzerinden beyanname verilip yüzde 40'a varan oranlarda vergi ödenecek.

Bağış yapana az vergi

Düzenlemeye göre, kamudan çifte maaş alıp yüksek gelir elde eden bürokratlarla genel olarak gelir vergisine tabi mükellefler eğer gelirlerinin bir bölümünü ilgili dernek ve benzeri yerlere bağış yaparlarsa ödeyecekleri vergiden de düşebilecekler.

Tebliğe göre, amatör sporcularla amatör liglerdeki hakemler dışında görev yapıp kazanç elde eden sporcu ve hakemlerden yıllık gelirleri 600 bin lirayı geçenler beyanname verip yüzde 40'a varan oranlarda Gelir Vergisi ödeyecekler.

Yıllık geliri 600 bin liranın altında kalan ve en üst ligde bulunan sporcular ise yüzde 20, en üstün altındaki ligdekiler yüzde 10, diğer ligdekilerle lig usulüne tabi olmayan sporcular ise yüzde 5 oranında Gelir Vergisi ödeyecek.