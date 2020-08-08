Çiftçinin hem tarlası hem yüreği yanıyor

45 GÜNDÜR SU YOK

Sivrihisar ve Günyüzü'nde kuraklık yaşanan köyleri ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Susuzluk nedeniyle on binlerce dönüm tarlada ürünler kurudu. Çiftçimizin hem tarlası hem de yüreği yanıyor. Ankara'da koltuklarında oturan beyler artık çiftçimizin haykırışını duymalı. Eskişehir'in yeni su kaynağı ihtiyacını karşılayacak projeler derhal başlatılarak hayata geçirilmeli” dedi.

Günyüzü Ziraat Odası Başkanı Aytekin Özkara, tarlaların kuraklık nedeniyle 45 gündür susuz kaldığını söyleyerek, “Kavuncu, Doğruay ve Sakarya kıyısındaki onlarca köyümüze 45 gündür su alamıyoruz. Şeker pancarı, mısır, kabak ayçiçeği tarlalarda kavruldu. Bir an önce yataklara kontrollü su verilmesi, yarım kalan barajın bitirilmesi ve zararlarının giderilmesi gerekli” dedi. Sivrihisar İlören Mahallesi Muhtarı Ziya Şenel de “Gübreyi, tohumu, mazotu borçla aldık. Şimdi susuzlukla mahsullerimiz tamamen kuruyacak, aç kalacağız” diye konuştu.

PATATESİN KİLOSU 50 MALİYETİ 80 KURUŞ

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, “50 kuruşlardan üreticimiz patates satıyor. Bu patatesin maliyeti 80 kuruş. Üreticiye destek verilmeli” dedi. İşsizliğin giderek arttığını söyleyen Adem şöyle konuştu: “Asgari ücretin 3 çeyrek altını zor ettiği günleri yaşıyoruz, bu şartlar altında insanların hayatını devam ettirmesi çok zor. Üretici zaten borçlu, erteleme ve krediler ile işlerini yürütüyorlardı şimdi bunları da ödeyemez duruma geldi.

Gübreye borçlandı, mazota borçlandı, elektriğe borçlandı, patatesin tohumuna dahi borçlandılar. 3 yıl önce 20 TL olan ilaç şimdilerde 120 TL'den satılıyor, maliyetler artmışken patates 50 kuruşa satılıyor. Tarım ülkesiyiz, bu tür ülkelerde yönetimler üreticiye gereken desteği vermezse bu ülkelerin yaşaması çok uzun sürmeyecektir.”