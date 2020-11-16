Çiftçinin üretim maliyeti arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde (Tarım-ÜFE), 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,99 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,82, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,66 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,85 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,47, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,47 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,01 artış gerçekleşti.

YILLIK EN AZ ARTIŞ YÜZDE 1,31 İLE YAĞLI MEYVELER ALT GRUBUNDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,57 ile lifli bitkiler ve yüzde 6,13 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 37,55 ile çeltik, yüzde 28,39 ile tahıllar (pirinç hariç) baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 25,99 üzüm oldu.

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 0,84 ile yağlı meyveler ve yüzde 0,93 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

Buna karşılık, 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 16,02 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 8,22 ile çeltik ve yüzde 6,77 ile lifli bitkiler oldu.