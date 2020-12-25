Çiftçiye destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli kalemlerde yaklaşık 890 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, yem desteği çerçevesinde 298 bin 540 yetiştiriciye 124 milyon 460 bin TL, hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 60 bin 372 üreticiye 208 milyon 750 bin TL, sertifikalı tohum kullanımı desteği kapsamında 94 bin 795 üreticiye 153 milyon 30 bin TL, zeytinyağı desteği kapsamında 28 bin 158 üreticiye 55 milyon 884 bin TL, çatak desteği kapsamında ise 9 bin 92 üreticiye 42 milyon 814 bin liranın bugün saat 17.00’den sonra TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, ödemelerin kimlik numaralarının son rakamı 0-2-4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara ise 31 Aralık’ta saat 17.00’den sonra yapılacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yapılacak destek ödemelerine ilişkin şunları kaydetti:

“Hastalıktan ari işletme desteklemeleri kapsamında, 870 yetiştiricimize 111 milyon 462 bin TL, küpe uygulama, atık-aşı desteklemeleri kapsamında 370 yetiştiricimize 3 milyon 34 bin TL, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında, 1466 yetiştiricimize 57 milyon 976 bin TL, hayvan gen kaynaklarının koruma desteklemeleri kapsamında, 3 bin 73 yetiştiricimize 35 milyon 381 bin TL, kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında 88 projeye 32 milyon 545 bin TL, tarımsal yayım danışmanlık desteği kapsamında 585 danışmana 23 milyon 628 bin TL, biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında 4 bin 953 üreticimize 10 milyon 99 bin TL, AR-GE desteği kapsamında 43 projeye 4 milyon 563 bin TL, sertifikalı fidan kullanım desteklemeleri kapsamında 1995 üreticimize 10 milyon 792 bin TL, sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında 17 firmaya 9 milyon 34 bin TL, süt desteklemeleri kapsamında 3 bin 684 yetiştiricimize 5 milyon 231 bin TL, işlenmiş su ürünleri desteklemeleri kapsamında 5 yetiştiricimize ise 431 bin TL bugün saat 17.00’den sonra tek seferde yapılacaktır. Çiftçi ve yetiştiricilerimize yapacağımız toplam 889 milyon 114 bin TL hayırlı ve bereketli olsun.” (DHA)