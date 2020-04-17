Çiğ süt destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Manda-Malak Destek Ödemeleri bugün başlıyor…

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, binlerce çiftçinin büyük merakla beklediği sorunun cevabını verdi. Bakan Pakdemirli, 2020 yılı tarımsal destekleme bütçesi olan 22 milyar liranın 10,5 milyar liralık kısmının ödemesini bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarına vurgu yaptı. Peki çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevabı…

ÇİĞ SÜT VE MANDA-MALAK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN OLACAK?

Tarım ve Orman Bakanının açıkladığına göre, toplam 129 milyon TL'lik Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemeleri, bugün (17 Nisan Cuma) akşam 18:00'dan sonra üreticilerin hesaplarına yatırılacak.