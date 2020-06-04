Bu sene çilek az, yeni zamlar kapıda

Çilek, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre yüzde 40,87’lik fiyat artış oranıyla mayıs ayı zam şampiyonu oldu.

Kahramanmaraş Türkoğlu Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kaplan, çilekteki bu fiyat artışının devam edeceğini belirtti, Kaplan, şu an satış fiyatı 15 ila 17 TL arasında değişen çileğin, kilo başına fiyatının 25 TL’yi görebileceğini söyledi.

Çilek üreticisinin kazancı ise bu satış fiyatının çok altında. Kaplan, çileğin şu an tarladan 8 TL’ye çıktığını, aracı maliyeti ve firmaların fiyat belirlemesi sonucu bu zamlı fiyatların ortaya çıktığını söyledi.

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TALEBİ KARŞILAYACAK ÇİLEK YOK

Kaplan, iç ve dış piyasada çok fazla çilek talebi olduğunu fakat bu talebe yetişecek ölçüde çilek olmadığını söyledi ve çilekteki zammın bir sebebini yeterli çilek stoğunun olmamasıyla açıkladı.

Kaplan’a göre bu fiyat artışının diğer bir sebebi de üreticinin giderinin artması. Corona virusü pandemisi sebebiyle çilek üreticisinin işçi sıkıntısı çektiğini söyleyen Kaplan, çileğin hassas bir meyve olduğunu ve işçiliğinin zor olduğunu belirtti. Kaplan, bu dönemde yeterli işçi bulunamadığını, var olan işçilerin de yüksek maliyet ile çalıştığını söyledi.

Kaplan, ilaç ve gübre fiyatlarının da yaklaşık yüzde 70 oranında arttığına dikkat çekerek, çilek fiyatlarındaki artışın devam edeceğini belirtti.

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ÇİLEK MAYIS'TA GÜNDEM OLMUŞTU

Ilık ve tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktığına dair iddialar, sosyal medyada geçen ay gündem yaratmış ve bu dönem üretilen çileklerin sağlıklı olup olmadığı konusunda tartışmalara yol açmıştı.

Sözcü'ye konuşan Kahramanmaraş Türkoğlu Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kaplan, bu yıl tüm dünyada çok fazla çilek talebi olduğunu, çileğe dair bu iddiaların çilek fiyatını düşürmek için ortaya atıldığını öne sürmüştü. Kaplan, çileğin oldukça hassas bir meyve olduğunu, bu sebeple de çilekte böceğin olamayacağını savunmuştu.