Çilekte neler oluyor? İddialar doğru mu?

Ilık, tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktığına dair iddialar, sosyal medyada gündem yarattı ve bu deneyler, bu dönem üretilen çileklerin sağlıklı olup olmadığı konusunda tartışmalara yol açtı.

Kahramanmaraş Türkoğlu Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kaplan’a, çileklerden böcek çıkmasına dair iddiaları sorduk. Kaplan, bu yıl tüm dünyada çok fazla çilek talebi olduğunu söyledi. Çileğe dair bu iddiaların çilek fiyatını düşürmek için ortaya atıldığını düşünen Kaplan, çileğin oldukça hassas bir meyve olduğunu, bu sebeple de çilekte böceğin olamayacağını savundu.

Kaplan, bu meyve formuna hormon uygulanamayacağını ve bu meyvede böceklenmenin olamayacağını, olursa da o çileklerin piyasaya sürülemeyeceğini söyledi.

‘HORMONLA İLGİSİ YOK’

Kaplan, çileğin değişik türleri olduğunu, o sebeple de manavlarda farklı boyutlarda ve tatlarda olan çileklerle karşılaşıldığını, bunun hormon uygulanmasıyla ilgili olmadığını da ekledi.

Öte yandan, bu yıl dünyada ve iç piyasada geçen yıllara oranla daha fazla çilek talebinin olduğunu söyleyen Kaplan, şu an çileğin yurt dışına 8 TL’den satıldığını, yurt dışından yoğun talebin olması sebebiyle bu fiyatı düşürmek için bu şekilde iddiaların ortaya atıldığını ileri sürdü. Kaplan, özellikle Rusya ve Mısır gibi ülkelerden çok fazla talep olduğunu belirtti.

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‘ÇİLEK ÜRETİCİSİ AĞIR BİR DARBE ALIR’

Bu dönemin çilek üretimi için çok önemli olduğunu söyleyen Kaplan, bu dönemde çok fazla çilek üretildiğini, çilek üretimin kasım ayına kadar devam ettiğini fakat kasım ayında bu dönemde olduğu kadar mahsul alınmadığını, dolayısıyla bu iddiaların dönemdeki satışları etkilemesi halinde çilek üreticisinin ağır bir darbe alacağını belirtti.

‘İLLA TUZLU SUYUN ANLAMI YOK’

Uludağ Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalında Profesör olan Mustafa Tayar ise bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada çilekte yapılan tuzlu su deneyini bilgi kirliliği olarak nitelendirdi. Tayar, “Bir bitkisel ürün çilek salatalık domates hasat edilip eve getirince suda bekletirsek bütün yabancı cisimler ondan ayrılacak ve çökecek. Hayvansal böcekler olabilir. İlla tuzlu suya atmanın anlamı yok. Bu tip ürünleri aldığımız zaman illa ön yıkama işleminden geçirmek zorundayız. Beklettiğimiz zaman parçalar ayrılacaktır” diye konuştu.

‘ÖNEMLİ OLAN ALGI YÖNETİMİ’

Meyveden böcek çıksa dahi bunun içinde tarım ilacı kalıntısı bulunmadığını gösterdiğini anlatan Tayar, “Çilekte böcek çıktıysa bunda tarım ilacı kalıntısı yok demektir. Videonun izlenmesine bakınca, o böceklerin doğal olarak oraya gelmediği aşikar. Siz de evinize erik kayısı alıp içine yabancı madde atıp internette paylaşabilirsiniz. Önemli olan algı yönetimi” diye konuştu.

‘MANİPÜLASYONLA PİYASAYI ALT ÜST EDEBİLİRSİNİZ’

Tayar sözlerine şöyle devam etti: Bu mevsimde en uygun çıkacak ürün çilek ve kiraz. Böyle olunca bu iki ürün üzerinde manipülasyonla piyasayı alt üst edebilirsiniz. 2-3 gün içinde tüketilmesi gerekiyor bunun. Benim kişisel yorumum birisi çilek üzerine oyun oynuyor. Çilek iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden söz ediyoruz şu günlerde” diye konuştu.