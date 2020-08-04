Çin devlet medyası: ABD’nin TikTok’a yaptığı haydutluk

ABD’nin video performans uygulaması TikTok’a yönelttiği “ABD operasyonlarını sat, yoksa yasaklarız” tehdidine Çin devlet medyasından sert tepki geldi. Çin’in resmi yayın organlarından China Daily, ABD’nin “kap kaç” taktiğiyle Tiktok’u ele geçirmeye çalıştığını öne sürerek “haydut devlet” ifadesini kullandı.

TikTok’un Microsoft’a potansiyel satışını ise “hırsızlık” olarak nitelendiren gazete, Çin’in bu adıma karşılık verebileceğini öne sürdü.

TRUMP 45 GÜN SÜRE VERDİ

ABD’li teknoloji devi Microsoft, Çin merkezli ByteDance şirketine ait video performans uygulaması TikTok’un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonlarını satın alabileceklerini açıklamış, ABD Başkanı Donald Trump da satış için 45 günlük süre vermişti.

Çin’in bir başka resmi yayın organı Global Times’ın Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Bu açık bir soygun. Dünya ve Tanrı izliyor, Başkan Trump Amerika’yı bir haydut devlete dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.

ABD’de 80 milyon aylık aktif kullanıcısı olan TikTok, bir süredir hem Kongre’nin hem de yönetimin hedefindeydi. ABD’lilerin verilerini Çin devletine aktarmakla suçlanan TikTok, iddiaları reddediyordu.

Global Times, “TikTok’u yasaklamak Washington’ın korkaklığını gösteriyor” başlığını kullandı.

Gazete, Çinli şirketlerin teknoloji yarışında öne çıkmasının ABD elitlerine bir kriz duygusu getirdiğini ve bu nedenle Huawei ve TikTok gibi şirketlere karşı harekete geçtiklerini öne sürdü.

ABD yönetimi TikTok’u casus bir yazılım olarak görüyor ve vatandaşların cep telefonlarında bulunan bilgiler dahil olmak üzere pek çok kişisel veriyi doğrudan Çin hükümetine ilettiğini savunuyor.