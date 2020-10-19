Çin ekonomisi corona virüsünden çıkıyor

Corona virüsü salgınının ortaya çıkış yeri olan Çin’in ekonomisi, salgının neden olduğu ekonomik çöküş sonrası toparlanmayı sürdürüyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Dünyanın 2. büyük ekonomisi 3. çeyrekte (Temmuz-Ağustos-Eylül), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 büyüdü.

Ancak bu oran ekonomistlerin büyüme tahmininin yaklaşık yüzde 0.3 gerisinde.

Çin’in ekonomisi koronavirüs salgınından en çok 2020’nin ilk aylarında etkilendi. Ülke çapında üretimin durmasıyla ekonomisi yüzde 6.8 daraldı.

Çin, çeyrek yıl verilerini tutmaya başladığı 1992’den itibaren ilk kez bu yıl ekonomisinde daralma kaydetti. Geçmiş 20 yılda Çin yıllık ortalama yüzde 9 büyümüştü.