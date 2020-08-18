Çin ve Tayland’dan bebek bakım ürünleri ithalatına ek vergi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ithalatta haksız rekabetin önlemesine ilişkin tebliğe göre, söz konusu ürünler hakkında bir süredir Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu alınan karara göre, plastikten mamul bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri ithalatının Çin menşeli olanlarına CIF bedelinin %12’si, Tayland menşeli olanlarına CIF bedelinin %24’ü oranında dampinge karşı vergi uygulanacak.

Cif bedeli; eşya bedeli, sigorta bedeli ve navlun ücreti toplamından oluşuyor. Anti-damping vergisi; bazı yurt dışı firmalar tarafından ihracatını arttırmak ve bir üründe haksız rekabet oluşturmak üzere ülkemize gerçekleştirdiği ihracatlara yönelik özel olarak uygulanan indirime (dampinge) karşı alınan vergi türünü ifade ediyor. (REUTERS)