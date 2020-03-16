Çin’de üretim ve yatırımlarda rekor düşüş

Corona virüsü salgınının ortaya çıktığı Çin’de, iki aylık salgın bilançosu ortaya çıktı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, ocak-şubat döneminde Çin’de yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 13,5, hizmet üretimi yüzde 13 düştü. Ülkede perakende satışlar da aynı dönemde yüzde 20,5 azaldı.

Durma noktasına gelen ekonomi ile birlikte işsizlik oranı da yüzde 6,2 ile rekor seviyeye yükseldi.

Çin’de bu dönemde sabit sermaye yatırımları da yüzde 24,5 geriledi.

KÜRESEL KRİZDEN KÖTÜ

Financial Times’da yayımlanan Capital Economics’in notunda, “Çin’den gelen veriler, beklentilerin ötesinde bir yavaşlamaya işaret ediyor. Bu, 2008’deki küresel ekonomik krizden çok daha derin bir düşüş” ifadelerine yer verildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu yetkilisi Mao Shengyong, ekonominin corona salgınından etkilendiğini ancak geniş bir açıdan bakıldığında bu etkinin kısa süreli, dışsal ve yönetilebilir olduğunu söyledi.

2019’da yüzde 6,5 büyüyen Çin ekonomisi, 14,1 trilyon dolarlık milli geliriyle ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi.