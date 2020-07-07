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Çin’den 190 milyar dolarlık yeni destek paketi

Corona virüsü salgının başladığı ülke olan Çin, daha önce aldığı milyarla dolarlık önlemleri genişletecek. Hükümet yerel yönetimleri desteklemek için 1 trilyon 260 milyar yuanlık (yaklaşık 190 milyar dolar) yeni bir paket hazırlıyor.

09:10 -
Haberler Ekonomi
Çin’den 190 milyar dolarlık yeni destek paketi

Çin Maliye Bakanlığı, yerel yönetimleri desteklemek için toplam 1 trilyon 260 milyar yuanlık (yaklaşık 190 milyar dolar) yeni bir destek paketi hazırlıyor.

Jingji’nin yerel kaynaklara dayandığı habere göre, Çin Maliye Bakanlığı bünyesinde hazırlanan yeni destek paketiyle yerel yönetimler ve onların aracılığıyla yerel ekonomiler desteklenecek.

Çin hükümeti, mayıs sonlarında yerel yönetimler için 3.75 trilyon yuanlık bir destek paketi daha hazırlamış ve uygulamaya koymuştu.

Çin’de Ulusal Halk Kongresi’nin yakın zamanda yapılan toplantısında da, Covid-19 pandemisinin ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı “özel hazine tahvilleri” çıkarılmasını kararlaştırmıştı. Bu, aynı zamanda Çin’de Ulusal Halk Kongresi’nde 2007 yılından bu yana, bu nitelikte alınan ilk karar oldu. (DHA)

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