Çin’den ezber bozan teşvikler

Corona virüsü salgınını büyük ölçüde atlatan Çin, şimdi bunun ekonomik etkilerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hükümetteki ikinci adam olan Li Keqiang, yaşanan büyük belirsizlik nedeniyle ülke tarihinde ilk kez ekonomik büyümeyle ilgili tahmin yapılmayacağını söyledi.

Ayrıca salgın sırasında 80 milyon insanın işsiz kalmasıyla son yılların rekoru kırıldı. Çin Ekonomisi, 1976'dan beri ilk kez, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.8 küçülerek daralmış oldu.

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VERGİ İNDİRİMLERİ, YOKSULLARA YARDIM

CNN’de yer alan habere göre Çin Hükümeti, bu sorunları aşmak için daha agresif bir politikayı uygulamaya koydu. Buna göre, 500 milyar dolarlık teşvik paketi ve 9 milyon yeni istihdam sözü verildi.

Li Keqiang, bu çerçevede hükümetin bu yıl fazladan 140 milyar dolar harcayacağını söyledi. Bu para, vergi ve kira indirimleri ile yoksullara yardımlar için kullanılacak.

Böylece, ülkenin mevcut finansal sisteminin kurulduğu 1994'ten beri ilk kez bütçe açığı, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3'ünün üzerine çıkarak yüzde 3.6 olacak.

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YEREL HÜKÜMETLERE YATIRIM İÇİN 527 MİLYAR DOLARLIK İZİN

Hükümetin atacağı adımlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Virüsle mücadelede kullanılan tıbbi ekipman ve malzemeleri finanse etmek için 140 milyar dolarlık özel hazine bonosu çıkarılacak.

Bunun yanı sıra yerel hükümetlerin 5G şebekeleri, demir yolları, havalimanları ve diğer altyapı yatırımlarında kullanmaları için 527 milyar dolara kadar özel tahvil çıkarmalarına izin verilecek. Bu rakam, geçen sene 302 milyar dolardı.

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ABD İLE TİCARİ SAVAŞ YENİDEN ALEVLENDİ

Çin tüm bu adımları, ABD ile arasındaki ticari savaşların yeniden alevlendiği bir dönemde atacak. İki ülke, ocak ayında ‘birinci aşama' anlaşmasını imzalamıştı.

Buna göre iki ülke birbirlerine uyguladıkları vergi tarifelerini düşürecek. Ayrıca Çin bu yıl ve gelecek yıl fazladan 200 milyar dolarlık mal ve hizmet alma taahhüdünde bulundu.

Çin, bu anlaşmanın uygulanmasını istiyor. Ancak ABD'den son dönemde anlaşmanın aksi yönünde adımlar gelerek, Çinli şirketler üzerindeki baskı artırıldı.