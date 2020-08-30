Çin’den TikTok’un satışı öncesi kritik hamle

Donald Trump, imzaladığı bir karaname ile TikTok'u ülkesinde yasakladı. Ancak ABD'li bir şirkete satılması için de süre tanıdı. Reuters'ta yer alan habere göre, satış için görüşmeler sürerken Çin'den kritik bir hamle geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı, 12 yıl sonra ilk kez ‘ihracı yasaklanan ya da kısıtlanan teknolojiler' listesini güncelledi. Listeye yapay zeka etkileşimli arayüz teknolojisi, veri analizine dayalı kişisel bilgi hizmetleri gibi unsurların da yer aldığı 23 yeni öğe eklendi. Buna göre listede yer alan teknolojilerin başka ülkelere aktarılması için devlet onayı gerekiyor. Bu onayın alınması 30 günü bulabiliyor.

‘BYTEDANCE CİDDİ İNCELEME YAPMALI'

Pekin Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi Ticaret Profesörü Cui Fan'a göre atılan bu adım, TikTok'un ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya bölümlerinin ABD'li bir şirkete satışına engel olabilir.

Fan, “Eğer ByteDance (TikTok'un sahibi), satışta teknoloji ihracı da yapmayı planlıyorsa, devletin lisans prosedürlerinden geçmesi gerekebilir. Bu nedenle ByteDance'in satışa konu ürünler içinde hangi teknolojilerin olduğunu ciddi bir şekilde incelemesi gerek. Aksi takdirde satış, Çin Hükümeti tarafından askıya alınabilir” dedi.

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‘ÖNERİ MOTORU' YASAĞA TAKILABİLİR

TikTok'un bu kadar popüler hale gelmesindeki gizli silahı, ‘öneri motoru' olarak görülüyor. Bu algoritma, kullanıcının davranışlarını ve ilgi alanlarını inceleyerek izleyeceği bir sonraki videoyu öneriyor.

TikTok satılırken bu algoritmanın da anlaşmanın içinde yer alması bekleniyordu. Ancak Profesör Cui Fan, bunu yerel bir teknolojiye dayandığı uyarısında bulundu.

ByteDance, konuyla ilgili yorum taleplerine olumlu yanıt vermedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın TikTok için çıkarttığı kararnameye karşı çıktıklarını, Pekin'in Çinli işletmelerin meşru haklarını ve çıkarlarını savunacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, vatandaşlarının verilerini gizlice toplayıp Çin Komünist Partisi'ne aktardığı gerekçesiyle TikTok'a cephe almıştı. Çinli şirket ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Trump, uygulamanın ABD bölümünün ülkesinden bir şirkete satılması içi 45 gün süre tanımıştı. Bu süre 15 Eylül'de dolacak. Trump daha sonra da TikTok'un sahibi ByteDance'e, 2017'de satın aldığı Musical.ly anlaşmasını inceledikten sonra ABD'deki tüm varlıklarını satması için 15 Kasım'a kadar süre tanımıştı.

MASADA İKİ TEKLİF VAR

TikTok'un ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya bölümünü satın almak için harekete geçen ilk şirket Microsoft oldu. Hatta Donald Trump'ın normalde TikTok'u tamamen yasaklamak istediği ancak Microsoft CEO'su Satya Nadella ile görüştükten sonra satılmasına razı geldiği belirtildi.

Daha sonra Oracle Group da TikTok'un ABD bölümünü satın almak için girişimlere başladı. Yazılım alanında Microsoft'un en büyük rakiplerinden biri olan Oracle, arkasına birçok yatırımcı desteğini alarak ByteDance'e teklifini sundu.

Kısa bir süre önce ise Microsoft kendisine büyük bir ortak buldu: Walmart. Perakende devi, sürpriz bir hamle yaparak TikTok'un satın alınması konusunda Microsoft ile ortak hareket edeceklerini açıkladı. Konuya yakın kaynaklara göre, masada sadece bu iki teklif var ve görüşmelerde son aşamaya girildi.