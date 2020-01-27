Çin’in oyun yayın platformu Nimo TV, Gaming İstanbul’da

Çin'in en büyük canlı yayın oyun platformu ve Tencent'in ortak olduğu Huya şirketi çatısı altında bulunan Nimo TV; ana sahne, Influencer Lounge ve giriş bilekliği sponsoru olduğu Gaming İstanbul'da Türk kullanıcılarına merhaba diyecek.

10 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip ve oyun severlerin favori mobil yayın mecralarından olan Nimo TV, Gaming İstanbul ile başlayarak Türkiye pazarında çeşitli faaliyetlerde bulunacak.

CEO LİU: ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR

Nimo TV CEO'su Fee Liu: ‘Türkiye'de 30 milyondan fazla oyuncu var, dolayısıyla burası bizim için çok önemli bir pazar. Kullanıcılarımızla ilk kez Gaming İstanbul gibi önemli bir fuarda buluşacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyada desteklediğimiz birçok girişim gibi Türkiye'nin oyun sektöründe bulunan farklı firmalarıyla da birlikte çalışarak hem oyun hem espor sektörüne katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ve en profesyonel espor yarışmalarını ve canlı yayın platformunu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu konuda attığımız ilk somut adım olan LoL Partnerlik, Dark Passage, Beşiktaş, 1907 Fenerbahçe, Galakticos, İstanbul Wild Cats, 5 Ronin, Royal Youths ve Aurora iş birliği anlaşmalarımızı resmi olarak Gaming İstanbul'da açıklayacağız. Bu önemli fuarın sponsorları arasında bulunmaktan da gurur duyuyoruz.' dedi.