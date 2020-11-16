Corana, zeytin hasadını vurdu

Kilis'te zeytin hasadının başladığı bu dönemde kentte artan corona virüsü vakaları nedeniyle zeytin üreticileri, işçi bulmakta zorlanıyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te başlayan hasat dönemi ile üreticiler, zeytin bahçelerinde çalıştıracak işçi bulamıyor.

Günlük korona virüs vaka sayısı 150-200 aralığında bulunan ve toplamda hasta hasta sayısının 6 bin kişiyi aştığı kentteki, Covid-19’lu hasta ve temaslıların yüksek olması nedeniyle zeytin toplayacak insan sorunu yaşanıyor.

Zeytin üreticileri, bahçelerde çalışacak insanların büyük bir bölümünün korona virüs ve temaslı olması nedeniyle ya hastanede yada evlerinde karantinada olduğunu belirterek, kalan işçilerin de virüsü bahane ederek daha yüksek yevmiye istediklerini kaydetti. (İHA)