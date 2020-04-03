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“Corona” adlı biranın üretimi durduruldu

Meksika'da hükümet, temel ve zorunlu mal ve hizmetler dışında üretime ara verme kararı alınca, "corona virüsü" ile aynı isme sahip olduğu için satışları düştüğü belirtilen "corona" adlı biranın da üretimi durduruldu. 180 ülkeye bira ihraç eden şirket, biranın da "tarımsal endüstriyel ürün" sayılmasını ve üretime devam etmeyi talep ediyor.

Sozcu.com.tr
16:34 -
Haberler Ekonomi
“Corona” adlı biranın üretimi durduruldu

Reuters’ın haberine göre, Meksika’nın ünlü bira markası “Corona”nın (kelime anlamı taç) üretimi, hükümetin corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla temel ve zorunlu olanlar dışındaki tüm mal ve hizmetlerin üretimine ara verme kararının ardından durduruldu.

Corona virüsü ile aynı ismi taşıdığı için “Corona” marka biranın ABD’de satışlarının düştüğü yönünde araştırma sonuçları basına yansımıştı.

Söz konusu birayı üreten Meksikalı Modelo şirketi, 180 ülkeye ihraç ettikleri biranın, hükümetin ilan ettiği temel mallar arasında bulunmadığını belirtti.

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MEKSİKA’DA 1510 VAKA VAR

Meksika’da son açıklanan resmi rakamlara göre, 1510 corona virüsü vakası ve 50 corona kaynaklı ölüm bulunuyor.

Şirket ayrıca, biranın “tarımsal sanayi ürünü” olarak tanımlanması durumunda personelin yüzde 75’ini evden çalıştırarak üretime devam etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Meksika’da hükümet, tarımsal üretim ve gıda üretimi dışındaki alanları temel üretim alanı olarak saymamıştı.

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