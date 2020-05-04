Corona Ege ihracatına darbe vurdu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) geçtiğimiz yıl ile bu yılın aynı dönemini karşılaştıran ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye’nin Nisan ayındaki ihracatı yüzde 41’lik düşüşle 8 milyar 350 milyon dolara düşerken, 819 milyon dolarlık ihracata imza atan EİB, 2019 yılı Nisan ayına göre ihracatta yüzde 26’lık kayıp yaşandı.

EİB’den yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 40’lık düşüşle 639 milyon dolardan, 385 milyon dolara geriledi. Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 25’lik azalışla 81 milyon dolardan, 61 milyon dolara indi. Birlik bünyesindeki 7 tarım birliğinin ihracatı ise sadece yüzde 2’lik azalış yaşadı ve 371 milyon dolarda tutundu.

DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER İLE YAŞ SEBZE VE MEYVE ZİRVEDE

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2020 yılı Nisan ayında 85 milyon 243 bin dolarlık ihracat rakamıyla EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında zirvedeki yerini korudu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 70,6 milyon dolarlık dışsatımla zirve ortağı oldu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; 2020 yılı Nisan ayında ihracatını yüzde 15’lik artışla 43,5 milyon dolara taşıdı.

EGE’DEN 179 ÜLKEYE İHRACAT

Nisan ayında Ege bölgesinden 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke, 96 milyon dolarla Almanya, 53 milyon dolarla ABD, 47 milyon dolarla İngiltere, 41 milyon dolarla Hollanda, 39 milyon dolarla İtalya, 31 milyon dolarla İspanya, 24 milyon dolarla Fransa ve Mısır, 21 milyon dolarla Çin ve Suudi Arabistan oldu.

“YILIN İKİNCİ YARISINDAN UMUTLUYUZ”

Egeli ihracatçıların Nisan ayında Türkiye ortalamasına göre daha başarılı bir ihracat grafiği ortaya koyduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi’nin ihracatında tarım ve gıda sektörlerinin ağırlığının bu sonucu doğurduğunu kaydetti.

2020 yılına başarılı bir giriş yaptıklarını ve Ocak ayında ihracatlarını yüzde 10 artırdıklarına değinen Eskinazi, şöyle konuştu:

* Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılının ilk yarısındaki pek çok fuar, ticaret heyeti, alım heyeti gibi ticari sonuç doğuracak, ihracat rakamlarımıza olumlu etki edecek faaliyetler ertelenmek zorunda kalındı.

* Bu da Mart ve Nisan ayı ihracat rakamlarına olumsuz yansıdı. Dünya normalleşmeye başladı. Haziran ayından itibaren çarklar daha hızlı dönecek, yılın ikinci yarısında hem üretim, hem de ihracat rakamları daha olumlu bir seyir izleyecek beklentisi içerisindeyiz.

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