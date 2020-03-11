Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona fırsatçılarına soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından özellikle maske ve dezenfekte malzemelerini fahiş fiyatta satanlar hakkında soruşturma başlattı.

17:09 -
Haberler Ekonomi
Corona fırsatçılarına soruşturma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece bir vatandaşta corona virüs tespit edildiğini açıklamasının ardından bazı fırsatçılar, özellikle maske ve dezenfekte malzemelerini fahiş fiyatlardan satmaya başladı.

Bunun üzerine harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Korona virüsün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların, fiyatlarda fahiş artış yoluna gittikleri anlaşılmakla, sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERTürkiye kolonya kuyruğundaTürkiye kolonya kuyruğunda İLGİLİ HABERCorona virüsü kolonya ve etil alkol satışlarını artırdıCorona virüsü kolonya ve etil alkol satışlarını artırdı

 

izmir Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye
Son güncelleme: 17:11 11.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more