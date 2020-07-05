Corona ilacında maliyet 5,6 dolar, fiyat 3120 dolar oldu

ABD’de Gilead adlı ilaç şirketi tarafından üretilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da tavsiye edilen remdesivir adlı ilaçta maliyet ile fiyat arasındaki büyük fark tepkilere neden oluyor

Şirket geçen hafta yaptığı açıklamayla 6 günlük tedavi (bir kür) için ilacın ABD’deki fiyatını 3 bin 120 dolar (21 bin 400 TL) olarak belirlerken, Virus Eradication isimli dergide yayımlanan bir araştırma söz konusu miktarda ilacın üretim maliyetinin 5,58 dolar olduğunu ortaya koyuyor.

ABD’de Public Citizen isimli tüketici hakları örgütü, Klinik ve Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün (ICER) araştırma geliştirme harcamalarını da hesaba katarak remdesivir için hesapladığı maliyet etkin gösterge fiyatının bir kür için 310 dolar olduğunu hatırlatarak, Gilead’ın açıkladığı fiyatın bunun 10 katı seviyede olduğuna işaret etti ve duruma tepki gösterdi.

Örgüt ayrıca, ABD’de devletin remdesivir’in geliştirilmesi için Gilead şirketine en az 70,5 milyon dolar mali destekte bulunduğunu ancak buna rağmen ABD vatandaşlarının ilacı maliyetinin çok üzerinde fiyatla kullanabildiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Dr. Soumya Swaminathan, önceki gün yaptığı açıklamada, corona virüsüne karşı geliştirilen ilaçlar arasında sadece remdesivir’in testlerinin umut verici sonuçlar ortaya koyduğunu ifade etmişti. Swaminathan, “Şimdilik araştırmalar, bu ilacı kullanan hastaların daha hızlı iyileştiğini gösteriyor” demişti.

ABD ÜÇ AYLIK ÜRETİMİ ALDI

DSÖ remdesivir hakkında olumlu açıklama yaptı ancak önümüzdeki üç ay ilacı ABD dışındaki hastaların kullanma şansı olmayacak çünkü üç aylık üretimin tamamını ABD yönetimi sipariş etmiş durumda. 500 bin doz remdesivir’i ABD yönetiminin satın aldığı ortaya çıktı.

Bunun anlamı, temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki üretimin tamamı ABD’ye gidecek.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

İlaç henüz ABD Gıda ve İlaç İdaresi'den (FDA) henüz sadece “acil durumlar” için onay alan ilacın, corona virüsü hastalarının hastanede yatma süresini kısalttığını öne süren araştırmalar yayımlanmıştı. İlacın ne kadar etkili olduğuna dair araştırmalar ve tartışmalar devam ediyor.

İlaç ABD dışında Japonya ve Güney Kore'de acil durumlar için kullanım izni almıştı.

Şirket, damar yoluyla enjekte edilen Remdesivir’in ağustos ayında soluma yoluyla kullanılan versiyonunu insanlar üzerinde deneylerine başlamayı planladığını açıklamıştı.

Gilead'in ABD borsalarında işlem gören hisselerinin değeri, yıl başından bu yana yüzde 15 arttı.