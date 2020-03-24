Corona kaçışı 83 milyar dolara dayandı

Corona virüsü salgını küresel ekonomiyi sarsarken, Türkiye gibi dış finansmana bağımlı gelişmekte olan ülke piyasalarından yabancı sıcak para çıkışı rekor boyutlara ulaştı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, 21 Ocak 2020 tarihinden başlayarak salgının etkili olduğu 60 günde, gelişmekte olan ülke hisse senedi ve tahvil piyasalarından yabancı çıkışı 82,7 milyar dolar oldu.

Çıkışın 63,5 milyar doları hisse senedi, 19,2 milyar doları tahvil piyasalarından oldu.

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SON GÜNLERDE HIZLANDI

ilk 51 gündeki rakam 41,7 milyar dolardı. 9 günde rakamın ikiye katlandığı görüldü.

8 Eylül 2008’de başlayan küresel finans krizi sırasında ilk 60 günde gelişmekte olan ülke hisse ve tahvil piyasalarından yabancı portföy çıkışı 22 milyar dolar seviyesinde kalmıştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dün G20 maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarına hitabında, gelişmekte olan ülkelerden 83 milyar dolarlık çıkışın tarihte görülen en yüksek seviye olduğunu söylemişti.

salgının etkili olduğu son 51 günde gelişmekte olan ülke hisse ve tahvil piyasalarından 41,7 milyar dolarlık yabancı çıkışı olduğunu, bunun 2008’deki küresel finansal krizin ilk 51 günündeki rakamın iki katı olduğunu açıkladı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), corona virüsü salgınının etkisiyle 21 Ocak-11 Mart döneminde 51 günde gelişmekte olan ülkelerin hisse ve tahvil piyasalarından 41,7 milyar dolarlık yabancı çıkışı yaşandığını açıkladı. Bu rakam, 8 Eylül 2008'de küresel finansal krizin başlamasının ardından ilk 51 gününde gelişmekte olan piyasalardan çıkan sıcak para miktarını ikiye katladı.