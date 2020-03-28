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Corona krizi! 81 ülke IMF’den borç istedi

Corona virüs salgınının dünya ekonomisine verdiği zarar artmaya devam ederken 81 ülkenin Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) mali yardım talep ettiği bildirildi.

23:46 -
Haberler Ekonomi
Corona krizi! 81 ülke IMF’den borç istedi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Uzmanlar küresel bir durgunluk dönemini işaret ederken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede dünya genelinde 81 ülkenin para yardımı istediğini bildirdi. Georgieva, 1 trilyon dolarlık kredi verebileceklerini ifade etti.

Öte yandan sınırların kapatılması, çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirketin iş durdurmasına neden olurken, günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte dünya genelinde corona virüsü nedeni ile yaşanan korku ve panik havası piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oldu.(İHA)

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