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Corona krizine karşı 750 milyar euroluk yardım teklifi!

Avrupa Birliği, corona virüsü salgınından etkilenen üye ülkelerinin ekonomilerinin canlandırılması için 750 milyar euroluk yardım teklifinde bulundu.

18:32 -
Haberler Ekonomi
Corona krizine karşı 750 milyar euroluk yardım teklifi!

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, corona virüsü salgınının neden olduğu ekonomik kriz ile mücadele için 2021-2027 uzun vadeli bütçesi kapsamında 750 milyar euroluk yardım teklifinde bulundu.

Leyen, 500 milyar euronun üye ülkelere yardım, 250 milyar euronun ise borç olarak dağıtılacağını bildirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülkelere çağrıda bulunarak, “Birlikte yürümeliyiz” dedi.

Avrupa Parlamentosunda konuşan Leyen, “Kabul ettiğimiz şeyler sorgulanıyor. Bunların hiçbiri yalnızca tek bir ülke tarafından düzeltilemez. Bu hepimizle ilgili ve her birimizden çok daha büyük” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni, yardım teklifinin Avrupa'nın dönüm noktası olduğunu söyledi. (İHA)

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