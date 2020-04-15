Corona muz üretimini de vurdu

Corona virüsü salgını, dünya çapında meyve ticaretine büyük darbe vurdu. Bundan en çok etkilenenlerin başında da Asya'dan diğer kıtalara ihracatı yapılan muz geliyor. Potasyum açısından son derece zengin olan bu meyveye ulaşmak önümüzdeki dönemde zorlaşacak.

ÜRETİM 4 MİLYONDAN 2,5 MİLYON TONA DÜŞECEK

Bloomberg’ün haberine göre, yüzde 20'lik payla dünyanın en büyük ikinci muz ihracatçısı olan Filipinler'de üreticiler, yüzde 40 düşüş yaşanacağını söyledi. Ülke geçen sene 4 milyon ton muz ihraç etmişti. Bu yıl rakamın 2.5 milyon tona düşmesi bekleniyor.

Unifrutti Filipinler Şirketi Başkanı Alberto Bacani, muzun her gün hasat edilmesi gereken bir meyve olduğunu söyleyerek, “İçinde bulunduğumuz durumda meyveler çürüyecek ve çöpe atmak zorunda kalacağız” dedi.

Ülkedeki adalarda karantina uygulaması başladı. Ancak bu uygulama bitse bile sosyal mesafe kuralı devam edeceğinden, sınırlı sayıda işçiler çalışacağı için kısa sürede eski üretim seviyesine dönmek çok zor.

Filipinler'in en büyük iki pazarı Çin ve Japonya. Ancak karantina nedeniyle bu pazarları kaybetme tehlikeleri var. Bir başka muz üreticisi olan Ekvador'un kısa sürede Japonya pazarında daha etkili olması bekleniyor. Çin'in ise Myanmar'lı üreticilere yönelmesi muhtemel.