Corona nedeniyle iş yerleri kapatılan esnaf konuştu

Halil ATAŞ / Bursa İsmail AKIN / Antalya İlker KILIÇASLAN Uğur ENÇ / Kocaeli

Çin'in Wuhan kentinden çıkarak Türkiye'ye ulaşan corona virüsü, bir sürü tedbirleri de beraberinde getirdi. Kafeler ve eğlence mekanları kapatıldı, vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmamaları istendi. Sözcü, esnafların dertlerini yerinde inceledi, gözlemledi, beklenti ve talepleri dinledi. İşte corona virüsünden dolayı dükkanına kilit vuran esnafın talepleri.

KOCAELİ

“KREDİ BORÇLARIMIZ ERTELENMELİ”

Kafe ve eğlence mekanlarına getirilen yasak sonrasında mekanını kapatan Kocaeli'de Kilim Kafe'nin işletmecisi olan Orhan Yılmaz Sözcü'ye konuştu. Yılmaz devletin kredi ödemelerini ertelemesi gerektiğini belirterek, “Biz de herkes gibi insan sağlığını düşünerek mekanımızı kapattık. Bu çok doğru bir karardı. Burada devletimize büyük sorumluluklar düşüyor. Şu an çok mağduruz. Çalışanlarımız da mağdur. Böyle bir durumu öngöremiyorduk. Çok büyük kredi borçları altına girdik. 2 sene sonra bitecek kredimiz var. Şu an 3 ay çalışmayacağımızı düşünürsek taksitlerimizin 3 ay ertelenmesini istiyoruz. Bu son taksitlere eklenmeli. Ülke olarak borçlarımızın tamamen silinmeyeceğinin, öyle bir gücümüz olmadığının farkındayız. Devletin esnafa destek olması gerekiyor” dedi.

“KİRA KONUSUNDA KARAR ALINMALI”

Kira konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, “Şu an 22 bin lira kira ödüyoruz. Bir şubemiz daha var. Oranın kirası da 12 bin lira civarında. Aylık kredi ödememiz de 49 bin lira civarında. Devlet bize öncülük etmeli. Biz de esnaf olarak devletimize destek olmalıyız” diyerek ev sahiplerinden de anlayış beklediğini kaydetti. Yılmaz, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ANTALYA

“KREDİ ÖDEME GÜNÜMÜZ GELDİ, ÖDEYEMİYORUZ”

Antalya'da internet cafe işleten Önder Turhanoğlu, “Devletin iş yerleri kapatılacak açıklaması üzerine biz de hemen kapattık, insanların sağlığı bizler için çok önemli. Kapalıyız ve maddi zararımız da çok fazla. Şu an kredi ve kredi kartlarımızın ödeme günü geldi fakat ödeyemiyoruz. Devletimizden beklentimiz küçük-orta işletmelerin, kira, vergi, kredi, elektrik gibi borçlarını kapatma süreci boyunca ertelemesidir. Bizi koruyabilecek şekilde önlem alınmasını bekliyoruz. Hayatımızı idame ettirebilmemiz için maddi gelire ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

BURSA

“GELİR GİDER TABLOMUZ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENDİ”

Bursa’da internet kafe sahibi Emre Bektaş (34), “Corona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerimizi kapattık beklemedeyiz. Süre ne zaman biter bilmiyorum. Elbette öncelik halk sağlığı. Ancak bu durum da esnafın maddi yönden etkileneceği kesin. Bunun geçici olmasını temenni ediyorum. Yoksa gelir, gider tablomuz olumsuz yönde etkilenecek. Bu konuda esnafa destek tedbirlerinin de çıkacağını umut ediyoruz” dedi.

MANİSA

“PARA KAZANAMAYINCA NASIL BORÇ ÖDEYECEĞİZ”

Manisa’da Çay Ocağı işleten Nevzat Adıgüzel (45)'de sorunlarına çözüm bulunmasın gerektiğini belirterek, “Virüs sebebiyle gerekli tedbirlerin alınması güzel ancak kapalı olduğumuz sürece para kazanamayacağız. Para kazanamayınca kiramızı, elektriğimizi, vergimizi ve özellikle bankalara olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz. Bu konuda esnafın da sıkıntısı göz önüne alınarak gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Virüs tehlikesi geçtikten sonra bu sefer borçlar tehlikesi ile karşı karşıya kalacağız. Bir an önce esnafın bu sıkıntısına çare bulunması lazım” ifadelerini kullandı.