Corona önlemleri Meclis’e geldi

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş corona virüsüne karşı alınan önlemlerin bugün Meclis’e getirildiğini açıkladı. Muş’un açıklamalarına göre 15 maddelik kanun paketinde öne çıkan noktalar şöyle:

EKONOMİDE YENİ CORONA PAKETİ

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara aylık 1170 TL maaş bağlanacak.

Kısa çalışma ödeneğine hızlı başvuru yapılabilecek.

Üç ay boyunca işten çıkarma yasaklanacak.

Yaşlılar ile engelli yardımları gelir testinden muaf olacak.

Faaliyetleri duran iş yerlerinden ilan, reklam çevre ve temizlik vergileri faaliyette bulunmadıkları dönem alınmayacak.

Hazine taşınmazlarına ilişkin borçlar KYK kredi borçları, belediyelerin SGK borçları 3 ay ertelenecek.

Konutların ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin su faturaları belediyelerce üç ay süre ile erteleyebilecek.

Sermaye şirketlerinde 30.09.2020'ye kadar 2019 yılı karı yüzde 25 dağıtılabilecek.