Corona salgını “corona” adlı biranın satışlarını olumsuz etkiledi

ABD’de “5W Halkla İlişkiler” adlı şirketin 25-26 Şubat tarihlerinde 21 yaş üstü 737 bira tüketicisiyle telefonla görüşerek yaptığı araştırmaya göre, ülkede bira içenlerin yüzde 38’i, corona virüsü salgını nedeniyle Meksika merkezli “corona” adlı birayı almayacağını söylüyor.

Araştırmayı yapan şirketin kurucusu Ronn Torossian, “Birinin bara girip ‘Bana bir Corona” dediğini düşünebiliyor musunuz” dedi.

Düzenli olarak Corona bira içenlerin yüzde 14’ü, dışarıda birayı sipariş vermeyeceklerini, yüzde 4’ü corona bira tüketmeyeceğini belirtti.

Araştırmaya yanıt verenlerin yüzde 16’sı, virüs ile bira arasında bir bağlantı olup olmadığı konusunda emin olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, Google’da “corona bira virüs” ve “bira coronavirüs” aramaları son haftalarda arttı.