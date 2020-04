Corona salgınında avokadoya talep patladı

Akdeniz’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya, tropikal meyve üretimiyle de kendinden söz ettiriyor. İklim özelliklerinden dolayı birçok tropikal meyvenin yetişebildiği ilçede bu yıl avokado üreticisinin yüzü güldü. Bu yıl yaklaşık 50 milyon adet üretilen avokado, tanesi 5 lira ile 7 lira arasında tarlada alıcı buldu.

“AVRUPA'NIN SİPARİŞİNE YETİŞEMEDİK”

Dünya üzerinde yaklaşık 400 çeşit cinsi olduğu tahmin edilen avokado, protein bakımından zengin ve lezzetli aromaya sahip olması nedeniyle en çok tercih edilen meyvelerin başında geliyor.

Türkiye’de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşılayan ve 15 ülkeye ihraç eden Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl üreticinin yüzü güldü.

Avokado üretiminde bu sezonun beklentilerin üzerinde geçtiğini belirten Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, “Avokado dikildikten 3-4 yıl sonra meyve ceren bir meyvedir. Avokado geçtiğimiz yıl dünyada tüketim olarak en çok artış yapan gıda ürünlerinin arasında yer aldı. Talep çok. Biz geçen yıl, Avrupa'nın siparişine yetişemedik. Bu yıl tonajımız geçen yıldan daha fazla olacak.

Şu an tarlalarımızda avokado tükenmiş durumda. Bu ay hass dediğimiz pütürlü cinsler vardı onlarda bitmek üzere. Bu ay itibarıyla hasat bitti. Yeni sezon ağustos ayında başlayacak. Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Bu yıl tarlada avokado, 4-5-6 liradan alıcı buldu. Alanya'da bu sezon tahmini 50 milyon adet avokado üretildi. Bu yıl ağaçlarımızda kuruma hastalığı başladı. Nedenini bulmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

“ÜRETİM ÇOK HIZLI”

Şu an avokado üretiminin çok yüksek seviyede olduğunu belirten üretici Emin Erdoğan “Geçen yıla oranla ortalama 60 ila 70 bin adet fidan dikildi. Üretim çok hızlı. Ama şu an elimizde mevcut olan avokado tükendi. Şu an hiçbir alanda avokado bulamazsınız. Çünkü parası peşin yatırıldığı için bütün avokadolar erken sezon toplanıp bitti. Tarladan, 4 liradan başlayıp, 7 liraya kadar avokado satışı yapıldı. Sezon bitti. Yeni sezon Ağustos ayında başlayacak” dedi.

DÜNYADA TÜKETİM ARTTI

Bloomberg tarafından yapılan araştırmaya göre corona salgını sürecinde insanlar çok stresli ama aynı zamanda hiç olmadığı kadar sağlıklı beslenmeye başladı. Herkes, salgından en az şekilde etkilenmek için bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yöneldi. Diğer yandan stok yapma eğilimi nedeniyle dondurulmuş pizza ve makarnalar da bu süreçte yok sattı.

Yeme alışkanlığındaki değişim, tarımsal gıdalara talebin yükselmesine neden oldu. Avokado bir anda popüler bir yiyecek haline geldi.

ÜRETİCİ MEKSİKA’DA FİYATLAR ARTTI

Meksika'da çiftçiler, talebin düşeceğini düşünerek avokado hasadını ağırdan almıştı. Ancak bunun tersi gerçekleşti. Eve kapanan insanlar arasında avokadolu tost ve guacamole (Avokadoyla yapılan bir çeşit meze) favori yiyecek oldu. Talep patlayınca, ülkenin en büyük avokado üreticisi olan Michoacan eyaletinde bir kasa avokadonun fiyatı mart başından bu yana yüzde 60 artışla 300 pesodan 480 pesoya yükseldi.

‘BAZI DEĞİŞİMLER KALICI OLACAK'

Kanada Dalhousie Üniversitesi'nden tarımsal gıda uzmanı Profesör Sylvain Charlebois, “İnsanlar masaya yiyecek bir şeyler koyabilme konusunda hiç olmadığı kadar endişeli. Bu da tüketicilerin zihniyetini değiştiriyor. Yeni trendlerin bazıları geçici olacak ancak bazıları da kalıcı. Karantina sonrası evde yemek pişirme alışkanlığının devam etmesi muhtemel” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Tropikal meyve üreticilerinde hedef Avrupa pazarı